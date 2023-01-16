16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Benzine zam son dakika: 16 Ocak benzin ve motorin (mazot) güncel fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

Benzine zam son dakika: 16 Ocak benzin ve motorin (mazot) güncel fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle Brent petrol fiyatında hareketlilik yaşanıyor. Bu gelişmelerle benzin ve motorin fiyatları da değişiklik gösteriyor. Brent petrolün yukarı yönlü seyretmesi sonrası benzin grubunda fiyat artışı gerçekleşti. Benzin fiyatlarında yeni bir zam daha olup olmayacağı araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, benzine zam var mı? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte 16 Ocak benzin ve motorin (mazot) güncel liste...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 09:36
  • 1
  • 16
Benzine zam son dakika: 16 Ocak benzin ve motorin mazot güncel fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

Benzin ve motorin fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda Brent petrol fiyatında yaşanan değişikliklerle hareketlilik yaşayan akaryakıt fiyatları zam ya da indirim haberleriyle gündeme geliyor. Geçen hafta zam gelen benzine bir zam daha uygulanacağı açıklandı. Peki, benzin zammı ne kadar? 16 Ocak benzin ve motorin (mazot) güncel fiyatı kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Benzine zam son dakika: 16 Ocak benzin ve motorin mazot güncel fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

BENZİNE ZAM VAR MI?

17 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 67 kuruş zam bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel fiyatlar şu şekilde:

  • 3
  • 16
Benzine zam son dakika: 16 Ocak benzin ve motorin mazot güncel fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

16 Ocak İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19.67 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.11 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.89 TL

  • 4
  • 16
Benzine zam son dakika: 16 Ocak benzin ve motorin mazot güncel fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

16 Ocak Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19.88 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.31 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.89 TL

  • 5
  • 16
Benzine zam son dakika: 16 Ocak benzin ve motorin mazot güncel fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

16 Ocak İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 19.86 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.42 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.69 TL