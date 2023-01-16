Benzine zam son dakika: 16 Ocak benzin ve motorin (mazot) güncel fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle Brent petrol fiyatında hareketlilik yaşanıyor. Bu gelişmelerle benzin ve motorin fiyatları da değişiklik gösteriyor. Brent petrolün yukarı yönlü seyretmesi sonrası benzin grubunda fiyat artışı gerçekleşti. Benzin fiyatlarında yeni bir zam daha olup olmayacağı araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, benzine zam var mı? Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? İşte 16 Ocak benzin ve motorin (mazot) güncel liste...