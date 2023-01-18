HaberlerGaleriYeni Evim Konut Kredisi HANGİ BANKALAR veriyor? 15 YILA VARAN VADE... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Yüzde kaç peşinat ödenecek?
Yeni Evim Konut Kredisi HANGİ BANKALAR veriyor? 15 YILA VARAN VADE... Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Yüzde kaç peşinat ödenecek?
Yeni Evim Konut kampanyası başvuruları 16 Ocak Pazartesi itibarıyla başladı. Orta gelirli ailelere yönelik düzenlenen konut projesi kapsamında ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki 0,69-0,79-0,99 faizle kredi veren bankalar hangileri? Yüzde kaç peşinat ödenecek? İşte konuya ilişkin detaylar…