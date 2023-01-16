Yeni Evim Kampanyası için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 16 Ocak itibarıyla kampanyaya başvurular alınmaya başlandı. 81 il genelinde ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kampanyaya dair bazı sorular gündeme geldi. Bunlar arasında en çok merak edilenlerden biri de "Evler satılabilecek mi?" sorusu oldu. Peki, Yeni Evim Kampanyası ile alınan evler satılabilecek mi? 2023 Orta Gelirli Konut Projesi evler kaç yıl satılamayacak? İşte ayrıntılar...