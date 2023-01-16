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Yeni Evim Kampanyası ile alınan evler satılabilecek mi? 2023 Orta Gelirli Konut Projesi evler kaç yıl satılamayacak?
Orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirildi. Büyük ilgi gören kampanyaya dair merak edilen sorular yanıt buldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortak çalışması sonrası başlatılan kampanya ile ev almayı planlayan vatandaşlar, bu evlerin satılıp satılamayacağını merak ediyor. Peki, Yeni Evim Kampanyası ile alınan evler satılabilecek mi? 2023 Orta Gelirli Konut Projesi evler kaç yıl satılamayacak? İşte cevaplar...