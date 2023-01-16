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Yeni Evim Kampanyası ile alınan evler satılabilecek mi? 2023 Orta Gelirli Konut Projesi evler kaç yıl satılamayacak?

Orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirildi. Büyük ilgi gören kampanyaya dair merak edilen sorular yanıt buldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ortak çalışması sonrası başlatılan kampanya ile ev almayı planlayan vatandaşlar, bu evlerin satılıp satılamayacağını merak ediyor. Peki, Yeni Evim Kampanyası ile alınan evler satılabilecek mi? 2023 Orta Gelirli Konut Projesi evler kaç yıl satılamayacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 12:17
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Yeni Evim Kampanyası ile alınan evler satılabilecek mi? 2023 Orta Gelirli Konut Projesi evler kaç yıl satılamayacak?

Yeni Evim Kampanyası için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 16 Ocak itibarıyla kampanyaya başvurular alınmaya başlandı. 81 il genelinde ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen kampanyaya dair bazı sorular gündeme geldi. Bunlar arasında en çok merak edilenlerden biri de "Evler satılabilecek mi?" sorusu oldu. Peki, Yeni Evim Kampanyası ile alınan evler satılabilecek mi? 2023 Orta Gelirli Konut Projesi evler kaç yıl satılamayacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni Evim Kampanyası ile alınan evler satılabilecek mi? 2023 Orta Gelirli Konut Projesi evler kaç yıl satılamayacak?

YENİ EVİM KAMPANYASI İLE ALINAN EVLER SATILABİLECEK Mİ?

Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak.

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Yeni Evim Kampanyası ile alınan evler satılabilecek mi? 2023 Orta Gelirli Konut Projesi evler kaç yıl satılamayacak?

YENİ EVİM KAMPANYASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kampanya kapsamında konut almak isteyen vatandaşlar, satın almak istediği daireyi belirledikten sonra banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek ve uygun olan projeler için kredi tahsis edecektir. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacaktır.

ORTA GELİRLİ KONU KAMPANYASI MÜTEAHHİT BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

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Yeni Evim Kampanyası ile alınan evler satılabilecek mi? 2023 Orta Gelirli Konut Projesi evler kaç yıl satılamayacak?

ORTA GELİRLİ KONUT BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?

Hayır, herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak. Ancak mevcut kredi tahsis süreçlerinde bankalarca uygulanan ücretler uygulanmaya devam edecek.

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Yeni Evim Kampanyası ile alınan evler satılabilecek mi? 2023 Orta Gelirli Konut Projesi evler kaç yıl satılamayacak?

PEŞİNAT ÖDENECEK Mİ?

Konut bedelinin en az %10'u peşin alınacaktır. Daha az finansman kullanmak isteyen vatandaşlarımız isterse peşinat oranını arttırabilecektir.