18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 personel ALIMI | Başvuru Nasıl yapılır? Şoför, Aşçı, Bahçıvan, Büro personeli... KPSS şartı var mı? İşte kontenjanlar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 personel ALIMI | Başvuru Nasıl yapılır? Şoför, Aşçı, Bahçıvan, Büro personeli... KPSS şartı var mı? İşte kontenjanlar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 121 personel alımı gerçekleştiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 16 Ocak itibarıyla başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar arama motorlarında "Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 personel alımı şartları neler?" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte ilana dair detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 13:07
  • 1
  • 19
Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 personel ALIMI | Başvuru Nasıl yapılır? Şoför, Aşçı, Bahçıvan, Büro personeli... KPSS şartı var mı? İşte kontenjanlar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 personel alımı şartları neler sorusunun cevabı araştırılıyor. Bakanlık bünyesinde istidam edilmek isteyen adaylar konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki KPSS şartı aranıyor mu? Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 personel alımı şartları neler? Şoför, aşçı, bahçıvan, büro personeli gibi meslek gruplarından alım yapılacak iş ilanı hakkında merak edilenler haberimizde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 personel ALIMI | Başvuru Nasıl yapılır? Şoför, Aşçı, Bahçıvan, Büro personeli... KPSS şartı var mı? İşte kontenjanlar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar 16 Ocak'tan itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün mesai saati bitimine kadar) yapabilecek.

  • 3
  • 19
Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 personel ALIMI | Başvuru Nasıl yapılır? Şoför, Aşçı, Bahçıvan, Büro personeli... KPSS şartı var mı? İşte kontenjanlar...

ŞARTLARI NELER?

1-Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

-Türk Vatandaşı olmak, -Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  • 4
  • 19
Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 personel ALIMI | Başvuru Nasıl yapılır? Şoför, Aşçı, Bahçıvan, Büro personeli... KPSS şartı var mı? İşte kontenjanlar...

-Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

  • 5
  • 19
Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 personel ALIMI | Başvuru Nasıl yapılır? Şoför, Aşçı, Bahçıvan, Büro personeli... KPSS şartı var mı? İşte kontenjanlar...

-Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,