18 Ocak 2023, Çarşamba
Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 personel ALIMI | Başvuru Nasıl yapılır? Şoför, Aşçı, Bahçıvan, Büro personeli... KPSS şartı var mı? İşte kontenjanlar...
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 121 personel alımı gerçekleştiriyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 16 Ocak itibarıyla başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar arama motorlarında "Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 personel alımı şartları neler?" şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte ilana dair detaylar...
Giriş Tarihi: 16.01.2023 13:07 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 13:07
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