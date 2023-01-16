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Haberler Galeri Yeni Evim Kampanyası 2. el evler dahil mi? Orta gelirli konut projesi ikinci el konutları kapsıyor mu? TÜM DETAYLAR!

Yeni Evim Kampanyası 2. el evler dahil mi? Orta gelirli konut projesi ikinci el konutları kapsıyor mu? TÜM DETAYLAR!

Orta gelirliye yönelik yeni konut kampamyasına başvurular 16 Ocak'ta başladı. "Yeni Evim" kampanyasına büyük ilgi görülürken, kampanyaya ilişkin bazı sorular gündeme geldi. Söz konusu kampanyanın ikinci el konutlar için de geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Yeni Evim Kampanyası 2. el evler dahil mi? Orta gelirli konut projesi ikinci el konutları kapsıyor mu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 12:00
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Yeni Evim Kampanyası 2. el evler dahil mi? Orta gelirli konut projesi ikinci el konutları kapsıyor mu? TÜM DETAYLAR!

Orta gelirliye yönelik sağlanan yeni konut kredisi kampanyası büyük ilgi görüyor. 81 il genelindeki konutlar için geçerli olan Yeni Evim Kampanyası hakkında tüm detaylar açıklandı. Başvuru yapmaya hazırlanan vatandaşlar, kampanyanın ikinci el konutları kapsayıp kapsamadığını araştırıyor. Peki, Yeni Evim Kampanyası 2. el evler dahil mi? Orta gelirli konut projesi ikinci el konutları kapsıyor mu? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni Evim Kampanyası 2. el evler dahil mi? Orta gelirli konut projesi ikinci el konutları kapsıyor mu? TÜM DETAYLAR!

YENİ EVİM KAMPANYASI 2. EL EVLER DAHİL Mİ?

Kampanya yeni konutları kapsayacak, 2. el konutları kapsamayacak. Emlak Konut GYO'nun ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olabilecek.

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Yeni Evim Kampanyası 2. el evler dahil mi? Orta gelirli konut projesi ikinci el konutları kapsıyor mu? TÜM DETAYLAR!

ALINAN KONUT SATILABİLECEK Mİ?

Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak, yeni evde bir yıl ikamet şartı olacak. Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini ilan edecek. Konut almak isteyenler bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.

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Yeni Evim Kampanyası 2. el evler dahil mi? Orta gelirli konut projesi ikinci el konutları kapsıyor mu? TÜM DETAYLAR!

Bireyler söz konusu finansman modeliyle 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar, bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden konut sahibi olabilecek.

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Yeni Evim Kampanyası 2. el evler dahil mi? Orta gelirli konut projesi ikinci el konutları kapsıyor mu? TÜM DETAYLAR!

YENİ EVİM KAMPANYASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kampanya kapsamında konut almak isteyen vatandaşlar, satın almak istediği daireyi belirledikten sonra banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek ve uygun olan projeler için kredi tahsis edecektir. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacaktır.

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