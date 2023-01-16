Yeni Evim Kampanyası 2. el evler dahil mi? Orta gelirli konut projesi ikinci el konutları kapsıyor mu? TÜM DETAYLAR!

Orta gelirliye yönelik yeni konut kampamyasına başvurular 16 Ocak'ta başladı. "Yeni Evim" kampanyasına büyük ilgi görülürken, kampanyaya ilişkin bazı sorular gündeme geldi. Söz konusu kampanyanın ikinci el konutlar için de geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Yeni Evim Kampanyası 2. el evler dahil mi? Orta gelirli konut projesi ikinci el konutları kapsıyor mu? İşte cevaplar...