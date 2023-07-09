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Yeni Ercan Havalimanı açılış için gün sayıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açacak | Türkiye'yi KKTC'ye KKTC'yi de dünyaya bağlayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yeni Ercan Havalimanıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'yi KKTC'ye KKTC'yi de dünyaya bağlayacak olan başkent Lefkoşa'daki yeni Ercan Havalimanı, 20 Temmuz'da Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak" dedi.
Giriş Tarihi: 09.07.2023 11:29Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 11:31