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Yeni Ercan Havalimanı açılış için gün sayıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açacak | Türkiye'yi KKTC'ye KKTC'yi de dünyaya bağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yeni Ercan Havalimanıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'yi KKTC'ye KKTC'yi de dünyaya bağlayacak olan başkent Lefkoşa'daki yeni Ercan Havalimanı, 20 Temmuz'da Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak" dedi.

Giriş Tarihi: 09.07.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 11:31
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Yeni Ercan Havalimanı açılış için gün sayıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açacak | Türkiye’yi KKTC’ye KKTC’yi de dünyaya bağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni Ercan Havalimanıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni Ercan Havalimanı açılış için gün sayıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açacak | Türkiye’yi KKTC’ye KKTC’yi de dünyaya bağlayacak

Test uçuşlarının başarıyla tamamlandığı bilgisini veren Bakan Uraloğlu, "Açılış için artık gün sayıyoruz. İnşallah açılış, Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 20 Temmuz'da yapacağız. 400 milyon Euro yatırım bedelli havalimanı, 10 milyon yolcu kapasitesine sahip.

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Yeni Ercan Havalimanı açılış için gün sayıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açacak | Türkiye’yi KKTC’ye KKTC’yi de dünyaya bağlayacak

2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait. 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut" diye konuştu.

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Yeni Ercan Havalimanı açılış için gün sayıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açacak | Türkiye’yi KKTC’ye KKTC’yi de dünyaya bağlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun geçtiğimiz ay ziyaret ederek, incelemelerde bulunduğu Ercan Havalimanı, en son teknoloji ile donatılan doğa dostu yapısı ve modern mimarisi ile göz dolduruyor.

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Yeni Ercan Havalimanı açılış için gün sayıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açacak | Türkiye’yi KKTC’ye KKTC’yi de dünyaya bağlayacak

Bakan Uraloğlu, "Modern mimarisi ve adeta doğa dostu özelliği ile örnek bir havaalanı. Ercan Havaalanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Türkiye Yüz Yılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüz yıl olacak" dedi.