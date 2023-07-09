Yeni Ercan Havalimanı açılış için gün sayıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açacak | Türkiye’yi KKTC’ye KKTC’yi de dünyaya bağlayacak

Bakan Uraloğlu, "Modern mimarisi ve adeta doğa dostu özelliği ile örnek bir havaalanı. Ercan Havaalanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Türkiye Yüz Yılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüz yıl olacak" dedi.