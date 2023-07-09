Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2023? Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı kaç TL? Ödeme tarihileri, zamlı maaş hesaplaması!

"Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Dul ve yetim maaşı ödemeleri, vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına emekli maaşı baz alınarak yatırılıyor. TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşları yeniden güncellendi. Şimdi ise gözler dul ve yetim aylığının ne kadar olacağına çevrildi. İşte, dul ve yetim aylığı zamlı maaş hesaplaması 2023!