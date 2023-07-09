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Haberler Galeri Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2023? Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı kaç TL? Ödeme tarihileri, zamlı maaş hesaplaması!

Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2023? Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı kaç TL? Ödeme tarihileri, zamlı maaş hesaplaması!

"Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Dul ve yetim maaşı ödemeleri, vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına emekli maaşı baz alınarak yatırılıyor. TÜİK tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşları yeniden güncellendi. Şimdi ise gözler dul ve yetim aylığının ne kadar olacağına çevrildi. İşte, dul ve yetim aylığı zamlı maaş hesaplaması 2023!

Giriş Tarihi: 09.07.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 09:45
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Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2023? Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı kaç TL? Ödeme tarihileri, zamlı maaş hesaplaması!

ZAMLI DUL VE YETİM MAAŞI 2023! "Dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına emekli maaşı baz alınarak yatırılıyor. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bu noktada dul ve yetim aylığı alanlar, yeni maaşların ne kadar olacağını sorguluyor. İşte, detaylar...

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Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2023? Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı kaç TL? Ödeme tarihileri, zamlı maaş hesaplaması!

DUL VE YETİM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, emekli maaşı ödemelerine göre zamlanmaktadır. Emekli maaşlarına gelen temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı ödemeleri de artacaktır.

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Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2023? Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı kaç TL? Ödeme tarihileri, zamlı maaş hesaplaması!

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Emekli maaşı zamlarına göre hesaplanacak olan dul ve yetim aylığı önümüzdeki ay zamlı olarak hesaplara yatırılacak.

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Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2023? Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı kaç TL? Ödeme tarihileri, zamlı maaş hesaplaması!

Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Son olarak en düşük emekli maaşı alt sınırı 7.500 liraya yükseltildi.

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Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu 2023? Dul ve yetim maaşı Temmuz zammı kaç TL? Ödeme tarihileri, zamlı maaş hesaplaması!

Ara zam ile birlikte en düşük %50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar %75 olurken 5.625 liraya yükseldi.