27 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Yeni emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi geldi. Nisan ve Mayıs ayında emekli olan vatandaşlar da koronavirüs salgını nedeniyle erken ödenen Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecek. Yeni emekli olan vatandaşların bu ikramiyeden yararlanabilmesi için dilekçe vermesi gerekiyor. Peki, yeni emeklilerin bayram ikramiyesi alma şartları neler? SSK Bağkur emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 27.04.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 12:42
  • 1
  • 12
Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Milyonlarca emekli, koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyelerini 7-11 Nisan tarihleri arasında aldılar. Nisan ve Mayıs aylarında yeni emekli olan vatandaşların ikramiye alıp alamayacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklama ile birlikte, yeni emekli olan vatandaşların da Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanabileceği bildirildi. Peki, kim ne kadar alacak? SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

  • 2
  • 12
Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

YENİ EMEKLİ NASIL İKRAMİYE ALIR?

Bu ay ve Mayıs ayı içerisinde yeni emekli olacak vatandaşların Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanabilmesi için emeklilik dilekçesi vermesi gerekiyor.

  • 3
  • 12
Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Sadece yeni emekliler değil, Nisan ve Mayıs'ta sürekli iş göremezlik ve ölüm aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecek.

  • 4
  • 12
Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

DİLEKÇEYE DİKKAT!

Takvim'in haberine göre, ödemelerin erkene alınmasının emeklilik için gün sayanları olumsuz etkilememesi için, torba yasayla düzenleme yapıldı. İkramiye almak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı, 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' şeklinde değiştirildi.

  • 5
  • 12
Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs tarihlerine denk geldiği için, Nisan ayı içerisinde ve Mayıs'ta emekli aylığı bağlananlar da bu ikramiyeyi alabilecek. Bu kişiler, bu yıl 2 bin liralık ikramiyeden yararlanmış olacak. Bunun için şartları tamamlayanların, en geç Nisan sonuna kadar emeklilik dilekçesini vermesi önemli.