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Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
Yeni emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi geldi. Nisan ve Mayıs ayında emekli olan vatandaşlar da koronavirüs salgını nedeniyle erken ödenen Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecek. Yeni emekli olan vatandaşların bu ikramiyeden yararlanabilmesi için dilekçe vermesi gerekiyor. Peki, yeni emeklilerin bayram ikramiyesi alma şartları neler? SSK Bağkur emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 27.04.2020 12:27Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 12:42