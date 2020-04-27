Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs tarihlerine denk geldiği için, Nisan ayı içerisinde ve Mayıs'ta emekli aylığı bağlananlar da bu ikramiyeyi alabilecek. Bu kişiler, bu yıl 2 bin liralık ikramiyeden yararlanmış olacak. Bunun için şartları tamamlayanların, en geç Nisan sonuna kadar emeklilik dilekçesini vermesi önemli.