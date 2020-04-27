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Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020
Bankaların çalışma saatleri nasıl? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de 4 günlük uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Yasağın sona ermesi ile birlikte bankaların çalışma saatleri en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri nasıl? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 27.04.2020 11:22Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 11:36