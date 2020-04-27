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Haberler Galeri Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020

Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020

Bankaların çalışma saatleri nasıl? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de 4 günlük uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Yasağın sona ermesi ile birlikte bankaların çalışma saatleri en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri nasıl? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 11:36
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Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020

Bankalar saat kaça kadar açık? Türkiye'de bankalar için belirlenmiş çalışma saatleri bulunuyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu çalışma saatleri bankadan bankaya göre değişiklik gösterebiliyor. Kamu bankaları ile özel bankaların çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 23-24-25-26 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte bankalarda işlemleri olan vatandaşlar, bankaların çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri nasıl? İşte detaylar...

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Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

TEB'den yapılan duyuruda; "Şubelerimiz 23.03.2020 tarihi itibariyla 12:00 – 17:00 saatleri arasında müşteri kabul edecektir." denildi.

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Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Yapı Kredi'den yapılan duyuruda; "Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığı için aldığımız önlemler kapsamında oluşturduğumuz şube yedekleme planımız ile şubelerimizden hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet sunuyoruz, bazı şubelerimizden ise geçici bir süre hizmet veremeyeceğiz." denildi.

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Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020

ÖZEL BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Türkiye Bankalar Birliği'nden bankalara gönderilen tavsiye kararında yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi. Buna göre, Şekerbank, İş Bankası, Akbank, Garanti BBVA çalışma saatleri 12:00 - 17:00 arasında müşteri kabul ediyor.

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Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Vakıfbank çalışma saatleri 09:00-17:00 olarak belirlendi.