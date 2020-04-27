Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020

Bankalar saat kaça kadar açık? Türkiye'de bankalar için belirlenmiş çalışma saatleri bulunuyor. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bu çalışma saatleri bankadan bankaya göre değişiklik gösterebiliyor. Kamu bankaları ile özel bankaların çalışma saatlerini merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 23-24-25-26 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte bankalarda işlemleri olan vatandaşlar, bankaların çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri nasıl? İşte detaylar...