Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?

Son dakika... Berberler ve kuaförler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından önlemler artırıldı. Bu kapsamda, 16 Mart itibarıyla berber ve kuaförler gibi birçok işletmenin faaliyetleri durduruldu. Son günlerde en çok merak edilen konuların başında berber ve kuaförlerin açılacağı tarih yer alıyor. Gözler Bilim Kurulu'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Pek, berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı? İşte ayrıntılar...