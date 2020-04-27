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Haberler Galeri Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?

Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?

Son dakika... Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulöuştu. Kapatılan yerler arasında berberler ve kuaförler de yer alıyor. Türkiye'de hayatın normalleşmesi için planlamalar üzerinde çalışmalar yapılırken, berberler ve kuaförlerin hangi tarihte açılacağı merak konusu oldu. Peki, berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?

Giriş Tarihi: 27.04.2020 13:51 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 13:56
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Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?

Son dakika... Berberler ve kuaförler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Türkiye'de 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından önlemler artırıldı. Bu kapsamda, 16 Mart itibarıyla berber ve kuaförler gibi birçok işletmenin faaliyetleri durduruldu. Son günlerde en çok merak edilen konuların başında berber ve kuaförlerin açılacağı tarih yer alıyor. Gözler Bilim Kurulu'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Pek, berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?

BERBERLER, KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Berber ve kuaförlerin hangi tarihte açılacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Bilim Kurulu izin verirse berber ve kuaförler dükkanlarını açmak istiyor.

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Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, mayısta esnafın yavaş yavaş dükkanlarını açmaya başlamasının şart olduğunu söyledi.

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Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?

Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı görüş istedi. Biz de önce 'berber ve kuaförler açılsın' önerimizi ilettik. Saat başı iki müşteri alacak şekilde hijyen ve sosyal mesafe kurallarını bozmadan günde 12 müşteriye kadar hizmet verebilirler" dedi.

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Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?

Kadıköy'de berberlik yapan Koray Erkocaman bir an önce dükkanlarını açmak için resmi açıklama beklediklerini söyledi. "Evde çalışan tek kişi benim. Birikmiş paramız da yok. Dükkanı açarsak rahat nefes alırız" diyen Erkocaman, ticaretin kurallara uyularak devam edebileceğini kaydetti.