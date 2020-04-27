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Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?
Son dakika... Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulöuştu. Kapatılan yerler arasında berberler ve kuaförler de yer alıyor. Türkiye'de hayatın normalleşmesi için planlamalar üzerinde çalışmalar yapılırken, berberler ve kuaförlerin hangi tarihte açılacağı merak konusu oldu. Peki, berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?
Giriş Tarihi: 27.04.2020 13:51Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 13:56