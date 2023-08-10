10 Ağustos 2023, Perşembe
Yeni emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekliye en düşük 10.000 TL maaş formülü! Oransal zam, KÖK aylık, seyyanen zam...
Emeklilere yönelik maaş artışları Türkiye'de önemli bir düzenlemeyi içeriyor. Her yıl, Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştirilen bu artışlar, enflasyon verilerine göre şekilleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar için artış oranı, son 6 aylık enflasyonun yansımasıyla belirleniyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının yanı sıra bir önceki dönemin enflasyon oranının üzerindeki artışla maaşları güncelliyor.
Giriş Tarihi: 10.08.2023 11:46
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