09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ormanda toplayıp kurutuyor, paraya para demiyor! Sıfır sermaye ile deste deste kazanç sağlıyor! 1 kilosu: 2.500 TL

Ormanda toplayıp kurutuyor, paraya para demiyor! Sıfır sermaye ile deste deste kazanç sağlıyor! 1 kilosu: 2.500 TL

Doğada kendiliğinden yetişen bu mantar türü, nadir bulunması sebebiyle bölgedeki yerel halk için önemli bir gelir kaynağı oluyor. Son yıllarda popülerliği artan bu mantar türleri, farklı türlerine göre nadir bulunması nedeniyle özellikle bölge halkının ilgisini çekmekte. Bu mantarın ise taze olarak kilogramı 300 TL'den alıcı bulurken, kurutulmuş haliyle kilosu 2 bin 500 TL'den alıcı buluyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 23:37 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 23:37
  • 1
  • 11
Ormanda toplayıp kurutuyor, paraya para demiyor! Sıfır sermaye ile deste deste kazanç sağlıyor! 1 kilosu: 2.500 TL

Doğada kendiliğinden yetişen bu mantar türü, nadir bulunması sebebiyle bölgedeki yerel halk için önemli bir gelir kaynağı oluyor. Son yıllarda popülerliği artan bu mantar türleri, farklı türlerine göre nadir bulunması nedeniyle özellikle bölge halkının ilgisini çekmekte. Bu mantarın ise taze olarak kilogramı 300 TL'den alıcı bulurken, kurutulmuş haliyle kilosu 2 bin 500 TL'den alıcı buluyor. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Ormanda toplayıp kurutuyor, paraya para demiyor! Sıfır sermaye ile deste deste kazanç sağlıyor! 1 kilosu: 2.500 TL

Antalya'nın Akseki ilçesinde kuzugöbeği mantarı toplama işi nisan ayı ortasında başlıyor ve mayıs ayı sonlarına kadar sürüyor. Kuzugöbeği mantarı sezonunun başlamasıyla vatandaşlar mantarın toplanabileceği muhtemel alanlara akın ediyor.

  • 3
  • 11
Ormanda toplayıp kurutuyor, paraya para demiyor! Sıfır sermaye ile deste deste kazanç sağlıyor! 1 kilosu: 2.500 TL

Bahar döneminde yoğun yağış alan Akseki'de ortaya çıkan kuzugöbeği mantarları vatandaşın gelir kapısı olmaya devam ediyor. Doğadan toplanan kuzugöbeği mantarlarının tazesi kilosu 300 TL'ye, kurutulmuşunun kilosu ise 2 bin 500 TL'ye kadar alıcı buluyor.

  • 4
  • 11
Ormanda toplayıp kurutuyor, paraya para demiyor! Sıfır sermaye ile deste deste kazanç sağlıyor! 1 kilosu: 2.500 TL

Şifa kaynağı bitkiler arasında gösterilen, bağırsak ve mide hastalıklarında tedavi edici özellikte olduğu belirtilen kuzugöbeği mantarı nisan ve mayıs aylarında yağmurun ardından sedir, çam, köknar, meşe ağaçlarının dibinde yetişiyor.

  • 5
  • 11
Ormanda toplayıp kurutuyor, paraya para demiyor! Sıfır sermaye ile deste deste kazanç sağlıyor! 1 kilosu: 2.500 TL

Akseki'de kuzugöbeği mantarı toplayan Hüseyin Çatlı ise kuzugöbeği mantarını zor şartlarda topladıklarını söyledi. Mantarın Nisan ve Mayıs aylarında toplandığını belirten Hüseyin Çatlı, şunları söyledi: "Toros Dağları'nda Nisan yağmurlarının başlamasıyla birlikte kuzugöbeği mantarı çıkmaya başladı. Kuzugöbeği mantarı her yerde çıkmaz. Güneş gören, nemli, sedir ve ladin ağacı olan bölgelerde çıkar."