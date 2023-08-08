Ormanda toplayıp kurutuyor, paraya para demiyor! Sıfır sermaye ile deste deste kazanç sağlıyor! 1 kilosu: 2.500 TL

Doğada kendiliğinden yetişen bu mantar türü, nadir bulunması sebebiyle bölgedeki yerel halk için önemli bir gelir kaynağı oluyor. Son yıllarda popülerliği artan bu mantar türleri, farklı türlerine göre nadir bulunması nedeniyle özellikle bölge halkının ilgisini çekmekte. Bu mantarın ise taze olarak kilogramı 300 TL'den alıcı bulurken, kurutulmuş haliyle kilosu 2 bin 500 TL'den alıcı buluyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.08.2023 23:37 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 23:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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