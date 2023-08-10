10 Ağustos 2023, Perşembe
Duyuru az önce geldi! Emekliye Ağustos ayında ek kazanç kapısı açıldı! 7.550 TL ve üstü maaş alana 10.000 TL...
Türkiye'deki emekli sayısının 16 milyona ulaşması, bankalar arasındaki rekabeti önemli ölçüde artırdı. Bankalar, genişlemek ve müşteri portföylerini çeşitlendirmek amacıyla çeşitli promosyon teklifleriyle yarışıyor. Özellikle emekli müşterileri hedef alan bazı bankalar, 5 bin liradan 10 bin liraya kadar değişen özel promosyon fırsatları sunuyor. Emekliler ise bu cazip teklifleri dikkatlice gözden geçirerek en uygun seçeneği belirlemeye çalışıyor.
Giriş Tarihi: 10.08.2023 11:46
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