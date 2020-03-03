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Yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?

Yeni EFT ücretleri ne kadar oldu? Bankalarda EFT yoluyla para transferi yapacak olan vatandaşlar yeni EFT ücretlerinin miktarını araştırmaya başladılar. EFT ile ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Böylelikle, ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indi. Peki, yeni EFT ücreti ne kadar oldı? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?

Giriş Tarihi: 03.03.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 12:28
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Yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?

EFT ücretlerinde değişikliğe gidildi. Yapılan yeni düzenleme ile birlike, daha önce bankalarda alınan mobil ve internet EFT ücreti 6 liradan 1 liraya indi. Düzenlemedeki bazı maddeler yürürlüğe girdi. Altyapı ve sistem geliştirme ihtiyacı olan diğer maddeler ise 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Peki, yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer? İşte konu ile ilgili merak edilen her şey...

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Yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?

YENİ EFT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının bin lira ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1, ATM'den yapılan işlemlerde 2, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 lirayı geçemeyecek. İşlem tutarının bin ile 50 bin lira arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2, 5 ve 10 lira, 50 bin liranın üzerinde olması halinde 25, 50 ve 100 lira olarak uygulanacak. Havale ücretleri de yarıya düşürüldü.

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Yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?
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Yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

EFT bir bankadan başka bir bankaya yapılan para transferidir. Havale ise aynı banka üzerinde bulunan hesaplar arasında yapılan transfer işlemidir.

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Yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?

Bu nedenle EFT işlemi daha uzun sürede ve ücretli olarak gerçekleştirilebilir. EFT işlemleri için bankaların hafta içi çalışma saatleri içinde işlem gerçekleştirmeniz gerekmektedir.