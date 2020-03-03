Yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?
Yeni EFT ücretleri ne kadar oldu? Bankalarda EFT yoluyla para transferi yapacak olan vatandaşlar yeni EFT ücretlerinin miktarını araştırmaya başladılar. EFT ile ilgili yeni düzenleme hayata geçti. Böylelikle, ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indi. Peki, yeni EFT ücreti ne kadar oldı? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?
Giriş Tarihi: 03.03.2020 12:20Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 12:28