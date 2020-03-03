Yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?

YENİ EFT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının bin lira ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1, ATM'den yapılan işlemlerde 2, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 lirayı geçemeyecek. İşlem tutarının bin ile 50 bin lira arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2, 5 ve 10 lira, 50 bin liranın üzerinde olması halinde 25, 50 ve 100 lira olarak uygulanacak. Havale ücretleri de yarıya düşürüldü.