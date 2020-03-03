TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?

TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Bugün saat 11.00'da başlayan Kayseri Kocasinan kurasının sonuçları bekleniyor. Kocasinan Karpuzan'da yapılacak toplam 550 adet konut için başvuru sahipleri araştırmalarını sürdürüyor. Peki, TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 TOKİ Kocasinan kura çekilişi isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar...