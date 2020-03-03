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TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?

TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları açıklanıyor. Kayseri'de yapılacak toplam 6 projedeki Kocasinan ilçesine yapılacak konut için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını bekliyor. Kayseri'deki ilk kura Kocasinan'da 3 Mart'ta saat 11.00'da başladı. Başvuru sahipleri için kuraya ilişkin tüm detayları ahaber.com.tr olarak sayfamızda derledik. Peki, TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 11:48
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TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?

TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Dar gelirli vatandaşlar için yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Bugün saat 11.00'da başlayan Kayseri Kocasinan kurasının sonuçları bekleniyor. Kocasinan Karpuzan'da yapılacak toplam 550 adet konut için başvuru sahipleri araştırmalarını sürdürüyor. Peki, TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 TOKİ Kocasinan kura çekilişi isim listesi açıklandı mı? İşte detaylar...

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TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?

TOKİ KOCASİNAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

2020 TOKİ Kayseri Kocasinan kura çekilişi saat 11.00'da başladı. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?

TOKİ KAYSERİ KOCASİNAN KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ'nin www.toki.gov.tr internet adresini açtıktan sonra "Satış&Duyurular" sekmesinin altında yer alan "Kura Sonuç Sorgulama" sekmesine tıklayın. Burada hak sahibine ait T.C. kimlik numarasını girdikten sonra kura sonuçları sorgulanabiliyor.

KURA SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?

KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

100 bin sosyal konut projesi kapsamında, Kayseri'de talep toplanan 6 projedeki 2 bin 600 konutun ilk kurası, Kocasinan'da 550 adet konut için 3 Mart'ta yapılıyor.

Kura çekimi, Melikgazi'de yer alan 700 konut için 4 Mart Çarşamba, Sarıoğlan'da yer alan 230 konut 22 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Kayeri'deki diğer bölgelerde başvu sayısı az olduğu için hak sahibi belirleme kurası çekilmeyecek.

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TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?

KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.