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TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?
TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları açıklanıyor. Kayseri'de yapılacak toplam 6 projedeki Kocasinan ilçesine yapılacak konut için başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını bekliyor. Kayseri'deki ilk kura Kocasinan'da 3 Mart'ta saat 11.00'da başladı. Başvuru sahipleri için kuraya ilişkin tüm detayları ahaber.com.tr olarak sayfamızda derledik. Peki, TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 03.03.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 11:48
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