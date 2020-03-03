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Taşeron ve kamu işçilerine bayram müjdesi! 2020 ilave tediye ödeme tarihi açıklandı

Taşeron ve kamu işçilerinin merakla beklediği 2020 tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. İşçilere verilecek 913 TL'den başlayan ilave tediye ödemeleri Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacak. Taşeron ve kamu işçileri ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladılar. Peki, taşeron ve kamu işçilerine verilecek ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2020 tediye ödemeleri hesaba ne zaman yatar?

Giriş Tarihi: 03.03.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 16:37
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Taşeron ve kamu işçilerine bayram müjdesi! 2020 ilave tediye ödeme tarihi açıklandı

Taşeron ve kamu işçilerine bayram müjdesi geldi. Kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçileri, son günlerde tediye ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını sıklıkla araştırıyordu. Gelen müjdeli habere göre, tediye ödemeleri Ramazan Bayramı'ndan önce verilecek. İşçiler 2020 tediye ödemeleri olarak en düşük 913 TL alacaklar. Peki, taşeron ve kamu işçilerine 2020 ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

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Taşeron ve kamu işçilerine bayram müjdesi! 2020 ilave tediye ödeme tarihi açıklandı

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre, taşeron ve kamu işçilerinin 2020 tediye ödemeleri Ramazan Bayramı'ndan 2 gün önce yapılacak. Buna göre, işçiler 22 Mayıs 2020 tarihinde tediye ödemelerini alacaklar.

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Taşeron ve kamu işçilerine bayram müjdesi! 2020 ilave tediye ödeme tarihi açıklandı

TEDİYE NE KADAR?

2020 yılı ilave tediye ödemeleri şu şekilde:

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Taşeron ve kamu işçilerine bayram müjdesi! 2020 ilave tediye ödeme tarihi açıklandı

2.943 TL 913 TL (Asgari ücret)

3.060 TL 940 TL (Asgari ücret + Yüzde 4 TİS zammı)

3.500 TL 1.084 TL

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Taşeron ve kamu işçilerine bayram müjdesi! 2020 ilave tediye ödeme tarihi açıklandı

4.000 TL 1.239 TL

4.500 TL 1.394 TL

5.000 TL 1.548 TL