Taşeron ve kamu işçilerine bayram müjdesi! 2020 ilave tediye ödeme tarihi açıklandı
Taşeron ve kamu işçilerinin merakla beklediği 2020 tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. İşçilere verilecek 913 TL'den başlayan ilave tediye ödemeleri Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacak. Taşeron ve kamu işçileri ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırmaya başladılar. Peki, taşeron ve kamu işçilerine verilecek ilave tediye ödemeleri ne zaman? 2020 tediye ödemeleri hesaba ne zaman yatar?
Giriş Tarihi: 03.03.2020 16:29Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 16:37