Taşeron ve kamu işçilerine bayram müjdesi! 2020 ilave tediye ödeme tarihi açıklandı

Taşeron ve kamu işçilerine bayram müjdesi geldi. Kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçileri, son günlerde tediye ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını sıklıkla araştırıyordu. Gelen müjdeli habere göre, tediye ödemeleri Ramazan Bayramı'ndan önce verilecek. İşçiler 2020 tediye ödemeleri olarak en düşük 913 TL alacaklar. Peki, taşeron ve kamu işçilerine 2020 ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...