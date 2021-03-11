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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni düzenleme yolda! Uzaktan çalışanlar dikkat! O meslekler evden çalışamayacak... Yeni düzenleme yolda! Uzaktan çalışanlar dikkat! O meslekler evden çalışamayacak...
Koronavirüs salgını sürecinde devletin de desteklediği evden çalışma ya da uzaktan çalışma olarak anılan yöntemle ilgili yönetmelik resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre artık uzaktan çalışma iş sözleşmesi usulüne göre yapılacak. Düzenlemeye göre iş için sağlanan araç ve gereçler işveren tarafından sağlanacak. Uzaktan çalışamayacak sektöreler de düzenlemenin içerisinde yer aldı. İşte, uzaktan çalışma sisteminde yer almayacak meslekler...
Giriş Tarihi: 11.03.2021 19:39
Son dakika haberi... Koronavirüs salgını sürecinde devletin de desteklediği uzaktan çalışma sistemine yönelik yönetmelik yürürlüğe girdi. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde çalışma ortamının düzenlenmesinden sürelerin belirlenmesine, maliyet sorumluluklarından iş araçlarının teminine kadar tüm detaylar netleşti. Uzaktan çalışan personel işverenden yazılı sözleşme talep edebilecek. Bazı sektöreler bu uygulamanın dışında tutulacak. İşte, evde çalışamayacak meslekler...
GALERİ DEVAM EDİYOR UZAKTAN ÇALIŞMAYA YAZILI SÖZLEŞME
Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılacak. Sözleşmede, işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin hükümler yer alacak.
UZAKTAN ÇALIŞILACAK MEKAN İŞ ÖNCESİ DÜZENLENECEK
İhtiyaca göre, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanacak.
İKİ TARAF ANLAŞIRSA UZAKTAN ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİNE DÖNÜLEBİLECEK
İş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilir veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek.
ÇALIŞANIN İNTERNET FATURASINI ŞİRKET ÖDENECEK
Son dakika düzenlemesine göre işverenin iş araçlarını sağlaması durumunda bunların çalışana teslim tarihindeki bedellerini belirten iş araçları listesi, işveren tarafından yazılı olarak verilecek. İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde yer verilecek.