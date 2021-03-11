Yeni düzenleme yolda! Uzaktan çalışanlar dikkat! O meslekler evden çalışamayacak...

Koronavirüs salgını sürecinde devletin de desteklediği evden çalışma ya da uzaktan çalışma olarak anılan yöntemle ilgili yönetmelik resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre artık uzaktan çalışma iş sözleşmesi usulüne göre yapılacak. Düzenlemeye göre iş için sağlanan araç ve gereçler işveren tarafından sağlanacak. Uzaktan çalışamayacak sektöreler de düzenlemenin içerisinde yer aldı. İşte, uzaktan çalışma sisteminde yer almayacak meslekler...