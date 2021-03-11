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Çiftçiler dikkat! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme tarihleri...
Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce çiftçinin merakla beklediği destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Ödemeler T.C Kimlik numarasına göre yapılıyor. Bu yıl toplamda 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılına ilişkin ödeme takvimini açıkladı. İşte, mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 11.03.2021 21:51 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 21:51
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