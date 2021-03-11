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Çiftçiler dikkat! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme tarihleri...

Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce çiftçinin merakla beklediği destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Ödemeler T.C Kimlik numarasına göre yapılıyor. Bu yıl toplamda 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemesi yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılına ilişkin ödeme takvimini açıkladı. İşte, mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 11.03.2021 21:51 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 21:51
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Çiftçiler dikkat! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme tarihleri...

Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçi ve üreticilere yönelik destek ödemeleri yapılıyor. Her yıl gerçekleştirilen destek ödemelerinden bir tanesi olan mazot ve gübre desteğinin 2021 yılı ödemeleri başladı. Ödemelerin yapılacağı tarih vatandaşlara duyuruldu. İşte, mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çiftçiler dikkat! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme tarihleri...

2021 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEME TAKVİMİ

2021 yılına ilişkin mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı. T.C. kimlik numarasının son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanların ödemesi 5 Mart saat 18.00'den sonra yapıldı.

Kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacak.

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Çiftçiler dikkat! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme tarihleri...

Desteklerin detaylarına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hububat-baklagil-dane mısır desteği kapsamında 33 bin 433 üreticimize 154 milyon 658 bin 71 lira, yem bitkileri desteği kapsamında 69 bin 584 üreticimize 222 milyon 85 bin 119 lira olmak üzere toplamda 376 milyon 743 bin 190 liralık destek ödemelerine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre bugün (5 Mart) itibarıyla başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun. Kimlik numarası son hanesi 8, 6, 4 ve vergi kimlik numarası son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara bugün saat 18.00'den sonra, kimlik numarası son hanesi 0, 2 ve vergi kimlik numarası son hanesi 0, 2 olanlara ise 12 Mart saat 18.00'den sonra ödeme yapılacak."

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Çiftçiler dikkat! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme tarihleri...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİYLE İLGİLİ FLAŞ KARAR

Resmi Gazete'nin 6 Mart 2021 tarihli sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda tarımsal destek ödemelerinin deaylarına yer verildi.

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Çiftçiler dikkat! Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2021 Ziraat Bankası ödeme tarihleri...

"BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ"

"MADDE 1 – 25/11/2020 tarihli ve 31315 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)'in EK-1'indeki Bitkisel Üretim Destekleme Fiyatlarında yer alan "Mazot ve Gübre Desteği" bölümü ile "Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği (TL/da)" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."

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