Milyonlarca emekli 2020 yılında birçok kazanç elde etti. Ocak ayında zamlı maaşlarını cebine koyan emekliler, bayram ikramiyeleri ve promosyon ödemeleri ile derin nefes alacak. İkramiye öncesi 2000 yılı ve sonrasında emekli olan emeklilerin heyecanla beklediği intibak zammı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere bakanlık tarafından konuyla ilgili çalışmalar yapıldığı biliniyor. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler 355 TL intibak zammını cebine koyacak. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, intibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? SGK SSK emeklisi...