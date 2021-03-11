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11 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 5 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? SGK SSK emeklisi... 5 milyon emekliye intibak müjdesi! İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? SGK SSK emeklisi...
İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 Ocak ayının ardından emekliler zamlı maaşlarını cebine koydu. 2000 yılı öncesi emekli olan vatandaşlara uygulanan intibak düzenlemesi için 2000 sonrasında emekli olanlarında talepleri bulunuyor. Yeni yılın ardından emekliler intibak yasası hakkında adımların atılıp atılmadığını merak ediyor. İşte, intibak müjdesi! İntibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? SGK SSK emeklisi...
Giriş Tarihi: 11.03.2021 18:41 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 18:41
Milyonlarca emekli 2020 yılında birçok kazanç elde etti. Ocak ayında zamlı maaşlarını cebine koyan emekliler, bayram ikramiyeleri ve promosyon ödemeleri ile derin nefes alacak. İkramiye öncesi 2000 yılı ve sonrasında emekli olan emeklilerin heyecanla beklediği intibak zammı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bilindiği üzere bakanlık tarafından konuyla ilgili çalışmalar yapıldığı biliniyor. Eğer talepler hayata geçerse, emekliler 355 TL intibak zammını cebine koyacak. Konuyla ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, intibak zammı sonrasında emekli maaşları ne kadar olacak? SGK SSK emeklisi...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin en önemli gündem maddesinin intibak olduğunu belirtirken, bu konuda düzenleme yapılması konusunda umutlu. Derneğin Genel Sekreteri Gazi Aykırı, "Emeklinin intibak meselesini ilk gündeme getiren, bununla yetinmeyip davalar açan yegane kuruluş TÜED'dir. 2000 öncesi emekli olanların intibak meselesini nasıl çözüme kavuşturduysak, 2000 sonrası emeklilerimize intibak hakkını kazandırmak için de çalışıyoruz" dedi.
İNTİBAK OLURSA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?
Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.
Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.
İNTİBAK DÜZENLEMESİ
2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.
Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu bildirildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak..