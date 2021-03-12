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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni düzenleme geliyor... Birçok imkan sağlanacak! Talep edene bedelsiz arsa, vergi muafiyeti, borç erteleme... Yeni düzenleme geliyor... Birçok imkan sağlanacak! Talep edene bedelsiz arsa, vergi muafiyeti, borç erteleme...
Başkan Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni ekonomik reform paketini açıklayacak. Paket ile kamuda tasarruf dönemine geçilmesi amaçlanırken, yatırım teşviki de paketin içinde yer alacak. Yatırım teşviki için vergi indirimleri, bedelsiz arsa ve ucuz arsa temini gibi olanaklar sunulması beklenirken, borçlara erteleme gelmesi de gündemde yer alıyor. İşte, Ekonomik Reform Paketi detayları...
Giriş Tarihi: 12.03.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 16:20
Yeni düzenleme geliyor. Birçok imkan sağlanacak! Talep edene bedelsiz arsa, vergi muafiyeti, borç erteleme gibi konular Yeni Ekonomi Paketi'nin içinde yer alması gerekiyor. Milyonlarca vatandaş, Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak Ekonomi Reform Paketi için detayları merak ediyor. Ekonomik Reform Paketi'nde kasım ayından bu yana değişen ekonomi politikalarının yanı sıra yeni reformların uygulanacağına yönelik beklentiler de yer alacak. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ EKONOMİ REFORM PAKETİ İÇİN AÇIKLAMALAR...
Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık. İstikrarı sürdürmek için makro politikalar yanında bir dizi yapısal tedbirin ve dönüşümün gerçekleştirilmesi şart. Harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu-özel işbirlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçiriyoruz. İlk reform alanımız, risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır..
YATIRIMLARIN TEŞVİKİ İÇİN İKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımıza aldık. Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Bunun için 2 önemli politika değişikliğine gidiyoruz. Döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alıyoruz. İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Kamu idaresinin bir bütün olduğu anlayışıyla, merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerde de tasarrufçu bir bakış açısının oluşmasını hedefliyoruz.
Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz. Bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporuyla milletimizle paylaşıyoruz. Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız..
ESNAFA MÜJDE
Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.