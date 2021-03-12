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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Sicil affı çıktı mı? 2021 yeni reform paketi ile banka sicil affı gelecek mi? Sicil affı son durum... Son dakika: Sicil affı çıktı mı? 2021 yeni reform paketi ile banka sicil affı gelecek mi? Sicil affı son durum...
Son dakika... Sicil affı çıkacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkeyi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaklarını ifade ederek, ekonomi reform paketinin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın bugün açıklayacağı reform paketinin içeriği merak edilirken, en çok araştırılan konular arasında 'sicil affı' yer alıyor. Peki, sicil affı çıktı mı? 2021 yeni reform paketi ile banka sicil affı gelecek mi? Sicil affı son durum nedir? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.03.2021 15:17
Son dakika... 2021'de sicil affı çıkacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ekonomiye ilişkin reform paketini açıklayacak. Söz konusu pakette makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikalar ön planda olacak. Bu gelişmelerin ardından sicil affı konusunda araştırmalar hız kazandı. Bazı sebeplerden dolayı kredi ya da kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar "sicil affı çıktı mı" gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Peki, sicil affı çıktı mı? 2021 yeni reform paketi ile banka sicil affı gelecek mi? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021'DE SİCİL AFFI ÇIKACAK MI?
Ekonomi reform paketi ile yeni bir sicil affı getirilip kara listenin kaldırılarak, yeni borçlanmanın önünün açılması bekleniyor. Sicil affı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı reform paketinde sicil affı ile ilgili bilgi geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
REFORMLARIN KALICILIĞI SAĞLANACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart'ta yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ekonomik reformların ana hatlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.
Erdoğan,
"Reformları kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu reformların devamının geleceğini de belirtmek istiyorum. 2021'i salgınla mücadelenin kazanıldığı ve aynı zamanda orta vadede nitelikli bir büyüme dönemine girişin başladığı yıl olarak görüyoruz. Türkiye, inşallah salgın sonrası dönemin dünyada yükselen yıldızı olacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ayrıntılara yer vermişti:
- Ekonomik reform gündeminin merkezinde, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikalar yer alıyor. Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele gibi alanlara öncelik verildi.