Son dakika: Sicil affı çıktı mı? 2021 yeni reform paketi ile banka sicil affı gelecek mi? Sicil affı son durum...

Son dakika... Sicil affı çıkacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülkeyi istikrar ve güven temelinde büyütme kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaklarını ifade ederek, ekonomi reform paketinin kamuoyu ile paylaşılacağını duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın bugün açıklayacağı reform paketinin içeriği merak edilirken, en çok araştırılan konular arasında 'sicil affı' yer alıyor. Peki, sicil affı çıktı mı? 2021 yeni reform paketi ile banka sicil affı gelecek mi? Sicil affı son durum nedir? İşte son gelişmeler...