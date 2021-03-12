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Haberler Galeri 24 ay vadeli 6 ayı ödemesiz 100 bin TL'lik kredi imkanı! Kredi Garanti Fonu nedir, kimler yararlanabilir? Reform paketi...

24 ay vadeli 6 ayı ödemesiz 100 bin TL'lik kredi imkanı! Kredi Garanti Fonu nedir, kimler yararlanabilir? Reform paketi...

24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin TL'lik kredi imkanı son saatlerin en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ekonomik reform paketinin maddelerini açıkladı. Erdoğan, "Firmalar istihdama kattıkları her bir ilave kişi için 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin TL'lik kredi kullanabileceklerdir." açıklamalarında bulundu. Kredi imkanından yararlanmak isteyenler, Garanti Fonu kefaleti konusunda sorgulamalarını araştırmaya başladı. İşte, Kredi Garanti Fonu nedir, kimler yararlanabilir? Reform paketi...

Giriş Tarihi: 12.03.2021 16:49
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24 ay vadeli 6 ayı ödemesiz 100 bin TL'lik kredi imkanı! Kredi Garanti Fonu nedir, kimler yararlanabilir? Reform paketi...

Kredi Garanti Fonu nedir, kimler yararlanabilir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, merakla beklenen ekonomi reform paketini açıkladı. Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecekleri yeni imkan sağlanacak. Kredi fırsatından yararlanmak isteyenler için detayları haberimizde derledik. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Kredi Garanti Fonu nedir, kimler yararlanabilir? Reform paketi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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24 ay vadeli 6 ayı ödemesiz 100 bin TL'lik kredi imkanı! Kredi Garanti Fonu nedir, kimler yararlanabilir? Reform paketi...

6 AY ÖDEMESİZ 24 AY VADELİ 100 BİN TL KREDİ

Firmalar istihdama kattıkları her eleman için Kredi Kefalet Fonu ile en fazla 5 kişiye kadar 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin TL'lik kredi kullanabilecekler

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24 ay vadeli 6 ayı ödemesiz 100 bin TL'lik kredi imkanı! Kredi Garanti Fonu nedir, kimler yararlanabilir? Reform paketi...

GARANTİ FONU KEFALETİ NEDİR?

KGF ( Kredi Garanti Fonu), KOBİ'lere destek vermek, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmek için kefalet sağlamak amacıyla kurulmuştur. KGF'nin sağladığı kefalet teminatı ile kredi imkanlarından yararlanmak mükün.

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24 ay vadeli 6 ayı ödemesiz 100 bin TL'lik kredi imkanı! Kredi Garanti Fonu nedir, kimler yararlanabilir? Reform paketi...

KGF DEVLET KURULUŞU MUDUR?

KGF, Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş bir anonim şirkettir. Kamu kuruluşu olan ve kamu kuruluşu sayılan ortakları; KOSGEB, TOBB, TESK ile Eximbank, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası'dır. Diğer ortakları ise; Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası,

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24 ay vadeli 6 ayı ödemesiz 100 bin TL'lik kredi imkanı! Kredi Garanti Fonu nedir, kimler yararlanabilir? Reform paketi...

Alternatifbank, Anadolubank, Burgan Bank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, ING Bank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nurol Yatırım Bankası, Odea Bank, QNB Finansbank, Şekerbank, Turkland Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) ve Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)'dür.