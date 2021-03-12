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24 ay vadeli 6 ayı ödemesiz 100 bin TL'lik kredi imkanı! Kredi Garanti Fonu nedir, kimler yararlanabilir? Reform paketi...
24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin TL'lik kredi imkanı son saatlerin en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ekonomik reform paketinin maddelerini açıkladı. Erdoğan, "Firmalar istihdama kattıkları her bir ilave kişi için 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin TL'lik kredi kullanabileceklerdir." açıklamalarında bulundu. Kredi imkanından yararlanmak isteyenler, Garanti Fonu kefaleti konusunda sorgulamalarını araştırmaya başladı. İşte, Kredi Garanti Fonu nedir, kimler yararlanabilir? Reform paketi...
Giriş Tarihi: 12.03.2021 16:49
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