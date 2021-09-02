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Yeni düzenleme geldi, artık zorunlu! İkinci el alım-satım yapacaklar dikkat! Cep telefonu, tabletler...

İkinci el telefon ve tablet satışlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yenileme işlemi yapılmadan satışa sunulan ikinci el elektronik aletler alanlara büyük sorun yaşatıyor. Telefon ve tablet tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve anlayabileceği şekilde, mevcut durumunu detaylı şekilde gösteren etiketiyle bilgilendirilmesi zorunlu olacak. Yapılan düzenlemenin detaylarını sizler için haberimizde derledik. İşte, son gelişmer...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.09.2021 19:14
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Yeni düzenleme geldi, artık zorunlu! İkinci el alım-satım yapacaklar dikkat! Cep telefonu, tabletler...

Yeni düzenleme geldi, artık zorunlu! İkinci el alım-satım yapacaklar dikkat! Cep telefonu ve tabletler satışlarında bilgilendirmeler önem kazanacak. Böylelikle tüketicinin zarara uğramasının önüne geçilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İkinci el ürünlerin satış sayfalarına koyulduğunda malın son durumu hakkında detaylı şekilde açıklamalar etiketin üzerinden yazacak. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni düzenleme geldi, artık zorunlu! İkinci el alım-satım yapacaklar dikkat! Cep telefonu, tabletler...

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Yeni düzenleme geldi, artık zorunlu! İkinci el alım-satım yapacaklar dikkat! Cep telefonu, tabletler...

Yönetmelik, yenilenen ürünlerin satışına ilişkin detayları kapsıyor.

Buna göre, yenileme işlemi yapılmadan ikinci el ticarete konu olan kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin, tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde, malın mevcut durumunu ve varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketiyle satışı zorunlu tutuldu.

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Yeni düzenleme geldi, artık zorunlu! İkinci el alım-satım yapacaklar dikkat! Cep telefonu, tabletler...

EN AZ BİR YIL ÖNCESİNE İLİŞKİN "DATA, SES YA DA SMS KULLANIM TRAFİĞİ" ŞARTI

Konuya ilişkin Resmi Gazete'nin 22 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayımlanan yönetmelikte, cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması zorunlu tutulmuştu.

Yeni düzenlemeyle elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj (SMS) kullanım trafiğinin bulunması zorunlu olacak.

Ayrıca, yenileme yetki belgesi bulunmayanlar veya bu belgeye sahip firmalara bağlı yetkili alıcı ve satıcı vasfını taşımayanlar tarafından yenilenmiş ürün algısı oluşturacak şekilde reklam ve ticari uygulama yapılamayacak.

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Yeni düzenleme geldi, artık zorunlu! İkinci el alım-satım yapacaklar dikkat! Cep telefonu, tabletler...

YETKİLİ ALICININ SORUMLULUKLARINDA DEĞİŞİKLİK

Yönetmelikle yetkili alıcının sorumluluklarında da değişiklik yapıldı.

Yetkili alıcı, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunduğunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtlarından kontrol edecek.