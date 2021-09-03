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Haberler Galeri Borç kapatma kredisiyle 5.000 – 10.000 – 20.000 TL acil nakit veriliyor! Almak için acele edin!

Borç kapatma kredisiyle 5.000 – 10.000 – 20.000 TL acil nakit veriliyor! Almak için acele edin!

Borcu olan ve bu borcu ödemekte büyük zorluk çeken, acil nakit paraya ihtiyaç duyan vatan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Pandemiden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların sayısında büyük artış yaşandığı biliniyor. Borç kapatma kredisi sayesinde 5.000, 10.000, 20.000 TL acil nakit para alabilir ve borçlarınızın durumunu yeniden değerlendirebilirsiniz. Birçok banka da borç kapatma kredisi vermektedir. Borç kapatma kredisi sonrası faiz oranları yeniden uygulanıyor.

Giriş Tarihi: 03.09.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 13:32
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Borç kapatma kredisiyle 5.000 – 10.000 – 20.000 TL acil nakit veriliyor! Almak için acele edin!

Hali hazırda borcu olan ve bu borcu ödemekte büyük sıkıntı çeken vatandaşlar borç kapatma kredisiyle rahat bir nefes alıyor. Vatandaşlar; 20.000 TL'ye kadar kredi alabiliyor ve bu krediler sayesinde borçların ötelenmesi ve yapılandırması sağlanıyor. Borç kapatma kredisiyle 5.000, 10.000, 20.000 TL nakit ihtiyaçları birçok bankadan alabilirsiniz. İşte, acil nakit para almak için yapılması gerekenler!

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Borç kapatma kredisiyle 5.000 – 10.000 – 20.000 TL acil nakit veriliyor! Almak için acele edin!

BORÇ KAPATMA KREDİSİ VEREN BANKALAR

Akbank (Kredi kartı borçlarını taksitlendirme amacıyla)

Aktif Bank –PTT(Emeklilere özel)

Denizbank (Emeklilere özel transfer kredi)

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Borç kapatma kredisiyle 5.000 – 10.000 – 20.000 TL acil nakit veriliyor! Almak için acele edin!

Garanti BBVA

ING Bankası

QNB Finansbank,

Yapı Kredi Bankası

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Borç kapatma kredisiyle 5.000 – 10.000 – 20.000 TL acil nakit veriliyor! Almak için acele edin!

Kredi ödemelerinde veya kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar, borçlarını tek bir bankada birleştirebilir. Farklı bankalarda bulunan borçlarınızı tek bir bankada toplayabilirsiniz. Borçların aktarımını EFT üzerinden gerçekleştirme yapabilirsininiz.

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Borç kapatma kredisiyle 5.000 – 10.000 – 20.000 TL acil nakit veriliyor! Almak için acele edin!

Kredinin aktarıldığı bankanın keseceği krediye faiz eklenmesi ve bankadan borç tahsil edilmesine borç transfer kredisi denmektedir. Borç verecek olan bankalar, kendi belirledikleri faiz oranları ve vadelerle kredi verir. Faiz oranları düşük tutulur.