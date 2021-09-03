03 Eylül 2021, Cuma
Borç kapatma kredisiyle 5.000 – 10.000 – 20.000 TL acil nakit veriliyor! Almak için acele edin!
Borcu olan ve bu borcu ödemekte büyük zorluk çeken, acil nakit paraya ihtiyaç duyan vatan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Pandemiden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların sayısında büyük artış yaşandığı biliniyor. Borç kapatma kredisi sayesinde 5.000, 10.000, 20.000 TL acil nakit para alabilir ve borçlarınızın durumunu yeniden değerlendirebilirsiniz. Birçok banka da borç kapatma kredisi vermektedir. Borç kapatma kredisi sonrası faiz oranları yeniden uygulanıyor.
Giriş Tarihi: 03.09.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 13:32
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