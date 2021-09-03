Borç kapatma kredisiyle 5.000 – 10.000 – 20.000 TL acil nakit veriliyor! Almak için acele edin!

Hali hazırda borcu olan ve bu borcu ödemekte büyük sıkıntı çeken vatandaşlar borç kapatma kredisiyle rahat bir nefes alıyor. Vatandaşlar; 20.000 TL'ye kadar kredi alabiliyor ve bu krediler sayesinde borçların ötelenmesi ve yapılandırması sağlanıyor. Borç kapatma kredisiyle 5.000, 10.000, 20.000 TL nakit ihtiyaçları birçok bankadan alabilirsiniz. İşte, acil nakit para almak için yapılması gerekenler!