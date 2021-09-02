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Emeklinin yüzünde çiçek açacak! 1.700 TL karşılıksız ödeme imkanı! Yanında arkadaşını getirene...

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. 1700 TL'ye kadar ödeme imkanı emeklilerin yüzünü güldürecek. Ayrıca dul ve yetim maaşı alanlarda bu imkandan yararlanabiliyor. Yaklaşık 13 milyon emekli 2021 yılı için bankaların yapacağı güncel açıklamaları takip ediyor. Promosyon ödemelerinin hesaplara yatması için 3 yıllık taahhüt sözü verenler kolaylık ödemeyi alabiliyor. Promosyon ödemeleri için başvuru şartları ve detayları haberimizde derledik. İşte, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank promosyon tutarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.09.2021 18:48
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Emeklinin yüzünde çiçek açacak! 1.700 TL karşılıksız ödeme imkanı! Yanında arkadaşını getirene...

Emeklinin yüzünde çiçek açacak. 1.700 TL karşılıksız ödeme imkanı. Yanında arkadaşını getirene 150 TL ekstra ödeme veriliyor. Milyonlarca emekli 2021 yılında bankaların açıklayacağı güncel promosyon miktarlarını yakından takip ediyor. Bilindiği üzere emekliler Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyeleri alarak derin bir nefes aldı. Bankaların sağladığı promosyon ödemeleri ise emekliler için ek gelir anlamı taşıyor. Başvurular için aranan en önemli kriter ise maaşını 3 yıllık taahhüt sözüyle istedikleri bankaya taşımak. Maaş müşterisi oldukları banka tarafından promosyon ödemelerini alabiliyorlar. İşte, bankaların promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin yüzünde çiçek açacak! 1.700 TL karşılıksız ödeme imkanı! Yanında arkadaşını getirene...

2017 yılının Mart ayı ile birlikte emekliler için önemli bir ek gelir imkanı sağlandı. Kamu bankalarıyla birlikte özel bankalardan maaşını alan emekliler için de promosyon ödemeleri başlatıldı. Bankaların SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında milyonlarca emekli, maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor. Emekliler ilk promosyonlarını 2017 yılının Mart ayında aldılar.

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Emeklinin yüzünde çiçek açacak! 1.700 TL karşılıksız ödeme imkanı! Yanında arkadaşını getirene...

Bu dönemde ilk promosyonu 2017 yılında alan emekliler ikinci promosyonlarını da geçen yıl almışlardı. Daha sonra 2018 yılında alanlar bu yıl 2019 yılında alanlar ise 2022'de ikinci promosyonlarını alacak. Yeni promosyon için emeklilerin bankaya gidip 3 yıl geçerli promosyon sözleşmesi imzalaması gerekiyor.

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Emeklinin yüzünde çiçek açacak! 1.700 TL karşılıksız ödeme imkanı! Yanında arkadaşını getirene...

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYON MİKTARI

Şu anda maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

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Emeklinin yüzünde çiçek açacak! 1.700 TL karşılıksız ödeme imkanı! Yanında arkadaşını getirene...

3 banka ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti. Bazı bankalar, ek ürünler kullanılması ya da bazı şartlara uyulması halinde promosyon tutarını artırıyor. Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi önem taşıyor.