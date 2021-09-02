02 Eylül 2021, Perşembe
Emeklinin yüzünde çiçek açacak! 1.700 TL karşılıksız ödeme imkanı! Yanında arkadaşını getirene...
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. 1700 TL'ye kadar ödeme imkanı emeklilerin yüzünü güldürecek. Ayrıca dul ve yetim maaşı alanlarda bu imkandan yararlanabiliyor. Yaklaşık 13 milyon emekli 2021 yılı için bankaların yapacağı güncel açıklamaları takip ediyor. Promosyon ödemelerinin hesaplara yatması için 3 yıllık taahhüt sözü verenler kolaylık ödemeyi alabiliyor. Promosyon ödemeleri için başvuru şartları ve detayları haberimizde derledik. İşte, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank promosyon tutarları...
Giriş Tarihi: 02.09.2021 18:48
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10