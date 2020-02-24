Yeni dönem başlıyor! Memurların performansı vatandaşın ‘yıldız’larıyla ölçülecek

CİMER'de sıralama

Koç, oturumda ayrıca CİMER'le ilgili çalışmalardan da bahsetti. Koç, "CİMER'de olan bilgilerin artık sadece vatandaşa gönderilen bir belge olmasını istemiyoruz, orada toplanan verinin analiz edilip veriden değer üretmek istiyoruz. Böylece vatandaş memnuniyetini takip için alt yapı oluşturulmuş olunacak" dedi. Bu sene CİMER'den gelen dilekçelerin önem sırasına göre sıralanmasının hedeflendiğini kaydeden Koç, "O sıralandırmaya göre de vatandaşın başvurularını kamu kurumlarına gönderdikten sonra o iş bitene kadar o dosyayı kapatmamak istiyoruz. Yani 'forward' ettiğimiz veya pasladığımız zaman bitmeyecek. Sizin o işi doğru şekilde yapıp yapamadığınız zaman bitecek" ifadelerini kullandı.