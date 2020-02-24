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Yeni dönem başlıyor! Memurların performansı vatandaşın ‘yıldız’larıyla ölçülecek
Doktorların, sağlık hizmeti alan vatandaşlar tarafından e-Nabız üzerinden memnuniyet düzeyine göre "yıldız" verilerek puanlanması, tüm kamu görevlileri için hayata geçirilecek. Memurların performansı vatandaşın 'yıldız'larıyla ölçülecek. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır "Artık bütün doktorları yıldızladığımız gibi bütün kamu görevlilerini de yıldızlamak istiyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 24.02.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 09:17
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