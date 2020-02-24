Altın bu hafta nasıl olacak? 24 Şubat güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gram, çeyrek altın ne kadar? 24 Şubat altın fiyatları ekonomik gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Yurtdışı piyasalarda koronavirüs nedeniyle yaşanan gelişmeler altının rekor üstüne rekor kırmasına neden oldu. Peki 24 Şubat altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın güncel fiyatına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, altında bu hafta beklenen gelişmeler!