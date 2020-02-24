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Altın bu hafta nasıl olacak? 24 Şubat güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gram, çeyrek altın ne kadar? 24 Şubat altın fiyatları ekonomik gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Yurtdışı piyasalarda koronavirüs nedeniyle yaşanan gelişmeler altının rekor üstüne rekor kırmasına neden oldu. Peki 24 Şubat altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın güncel fiyatına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte, altında bu hafta beklenen gelişmeler!

Giriş Tarihi: 24.02.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 09:38
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Altın bu hafta nasıl olacak? 24 Şubat güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar?

24 Şubat güncel altın fiyatları merak ediliyor. Gram, çeyrek altın ne kadar? Altın bu hafta nasıl olacak sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Altın piyasasında yukarı yönlü hareket devam ederken, gram ve çeyrek altında üst üste rekor gelmişti. Gram altın 326 liraya ulaşarak yeni haftaya tüm zamanların en yüksek seviyesinde başladı. Altın geçtiğimiz haftadan süregelen hızlı yükselişini devam ettiriyor. Küresel piyasada artan risklerle yatırımın yönü tamamen altına döndü.

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Altın bu hafta nasıl olacak? 24 Şubat güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar?

Ons altın fiyatının bin 661 dolara yükselmesiyle iç piyasada gram altın 326 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyene ulaştı. Çeyrek altın ise 535 liradan satılıyor.

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Altın bu hafta nasıl olacak? 24 Şubat güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar?

24 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI!

GRAM ALTIN FİYATI

322,60

322,82

%0,00

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Altın bu hafta nasıl olacak? 24 Şubat güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

327,86

327,92

%1,83

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Altın bu hafta nasıl olacak? 24 Şubat güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek altın ne kadar?

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.664,46

1.664,69

%1,16