Emekliye 2500 TL promosyon için şartlar belli oldu! Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte bankaların emekli promosyon ücretleri…

Emekliye 2500 TL promosyon için gözler Mart ayına çevrildi. Emekli promosyonu nasıl alınır? Emekli promosyon ücretleri milyonlarca emekli vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İkinci promosyon için heyecanlanan emekliler bankaların verdiği şartları araştırıyor. Emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödenecek. Bazı bankalar bir ya da iki bankacılık ürünü kullananlara tutarı artırıyor ve tutar 2500 liraya kadar yükselebiliyor. Peki, bankaların emekli promosyon için sunduğu şartları nelerdir? İşte detaylar…