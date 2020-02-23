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Emekliye 2500 TL promosyon için şartlar belli oldu! Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte bankaların emekli promosyon ücretleri…

Emekliye 2500 TL promosyon için gözler Mart ayına çevrildi. Emekli promosyonu nasıl alınır? Emekli promosyon ücretleri milyonlarca emekli vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İkinci promosyon için heyecanlanan emekliler bankaların verdiği şartları araştırıyor. Emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödenecek. Bazı bankalar bir ya da iki bankacılık ürünü kullananlara tutarı artırıyor ve tutar 2500 liraya kadar yükselebiliyor. Peki, bankaların emekli promosyon için sunduğu şartları nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.02.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 16:19
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Emekliye 2500 TL promosyon için şartlar belli oldu! Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte bankaların emekli promosyon ücretleri…

Emekli promosyonu nasıl alınır? Emekliye 2500 TL müjdesi geldi. Milyonlarca emekli kişi, bankaların emekli promosyon ücretleri hakkında araştırma yapıyor. Maaşını 3 yıl boyunca bir bankadan alma taahhüdü veren kişiler, bankaların promosyonlarından faydalanabilecek. Bankacılık ürünleri kullanıldığı takdirde alınacak promosyon miktarı da artacak. Peki, emekli promosyonu nasıl alınır? Emekli promosyon ücretleri ne kadar? Uzmanlar promosyon imzasını atmadan önce şartların iyice okunmasını tavsiye ediyor.

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Emekliye 2500 TL promosyon için şartlar belli oldu! Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte bankaların emekli promosyon ücretleri…

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Bankalar promosyonda taban tutarı toplu olarak artırma düşüncesinde değil. Ancak isteyen banka daha yüksek ödeme yapabilecek.

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Emekliye 2500 TL promosyon için şartlar belli oldu! Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte bankaların emekli promosyon ücretleri…

Emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödeniyor. Bazı bankalar bir ya da iki bankacılık ürünü kullananlara tutarı artırıyor. Emekli, bu şekilde bin 250 liraya varan ödeme alabiliyor.

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Emekliye 2500 TL promosyon için şartlar belli oldu! Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte bankaların emekli promosyon ücretleri…

'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, 450 liraya varan taban tutarı alırsınız. 'Kredi kartı, otomatik ödeme talimatı' gibi bankacılık ürünleri kullanırım diyorsanız, daha yüksek ödeme vaad eden bankaları seçebilirsiniz.

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Emekliye 2500 TL promosyon için şartlar belli oldu! Emekli promosyonu nasıl alınır? İşte bankaların emekli promosyon ücretleri…

Promosyon imzasını atmadan önce şartları iyice inceleyin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi ölçün-biçin ve kararınızı verin.