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Haberler Galeri YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

2. tur seçimleri sonucunda Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Yeni döneme kabinede farklı isimlerin yer alacağı daha önce açıklanmıştı. Başkan Erdoğan yeni dönemde görev alacak bakanları açıkladı. Bu gelişme sonrası yeni kabinede yer alan isimler araştırılmaya başlandı. Peki, yeni kabinede hangi isimler yer alacak? 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2023 22:47
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YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

"3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2. turda seçimlerinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Hal böyle olunca,"Yeni kabinede hangi isimler var?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan yeni dönemde görev alacak bakanları açıkladı. İşte, 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

YENİ BAKANLARIN İSİM LİSTESİ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

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YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu

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YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

MEVCUT CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİNDE YER ALAN ÜYELER

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır.

Kabinede yer alan isimler ve görevleri şöyle:

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Derya Yanık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Bilgin

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YENİ BAKANLAR KABİNE NİHAİ İSİM LİSTESİ 2023! 3 Haziran Yeni kabinede hangi isimler, kimler var? İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Murat Kurum

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu