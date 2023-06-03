SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...

Emekli maaş takvimi için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilerin maaş takvimi açıklanıyor. Kurban Bayramı öncesinde maaşların erken yatıp yatmayacağı merak ediliyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı için maaş takvimi araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş ve zam takvimi...