03 Haziran 2023, Cumartesi
Emekliye kademeli zam hesabı çıktı! Formüller şekillendi, en düşük 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur enflasyon + refah payı + seyyanen artış...
Emekli maaş ve ikramiyelerinde düzenleme için geri sayım sürüyor. Temmuz ayında enflasyon oranlarının ışığında maaşlara zam uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin yeniden düzenleneceği müjdesini duyurmuştu. 16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren zam oranı için hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Kademeli zam hesabı ise gündemde yer alan başka detay oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam yapılacak. "Emekli maaş zammı ne kadar yapılacak? Kim ne kadar emekli maaşı alacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Temmuz emekli maaş zammı için hesaplamalar!
Giriş Tarihi: 03.06.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 17:12
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