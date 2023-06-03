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Haberler Galeri Emekliye kademeli zam hesabı çıktı! Formüller şekillendi, en düşük 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur enflasyon + refah payı + seyyanen artış...

Emekliye kademeli zam hesabı çıktı! Formüller şekillendi, en düşük 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur enflasyon + refah payı + seyyanen artış...

Emekli maaş ve ikramiyelerinde düzenleme için geri sayım sürüyor. Temmuz ayında enflasyon oranlarının ışığında maaşlara zam uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli aylığının ve bayram ikramiyesinin yeniden düzenleneceği müjdesini duyurmuştu. 16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren zam oranı için hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Kademeli zam hesabı ise gündemde yer alan başka detay oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam yapılacak. "Emekli maaş zammı ne kadar yapılacak? Kim ne kadar emekli maaşı alacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Temmuz emekli maaş zammı için hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 17:12
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Emekliye kademeli zam hesabı çıktı! Formüller şekillendi, en düşük 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur enflasyon + refah payı + seyyanen artış...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı merak ediliyor. TÜİK tarafından gelecek enflasyon oranları ışığında maaşlara uygulanacak zam oranı netleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceğini açıklanmıştı. Diğer yandan kademeli emeklilik zammıda gündeme gelen konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş zammı için gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye kademeli zam hesabı çıktı! Formüller şekillendi, en düşük 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur enflasyon + refah payı + seyyanen artış...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceğini açıklarken gözler 15.3 milyon emekliye yönelik kademeli zam planına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam yapılacak.

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Emekliye kademeli zam hesabı çıktı! Formüller şekillendi, en düşük 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur enflasyon + refah payı + seyyanen artış...

Masadaki formüllere göre 10-15 bin lira arasında emekli aylığı alanlara yüzde 45, 15-20 bin lira arasında aylık alanlara yüzde 40, bu tutarın üzerindekilere de yüzde 35 zam formüller arasında yer alıyor. Bu durumda 10 bin lira emekli aylığı (yüzde 45 zamla) 4 bin 500 lira artışla 14 bin 500 liraya çıkacak.

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Emekliye kademeli zam hesabı çıktı! Formüller şekillendi, en düşük 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur enflasyon + refah payı + seyyanen artış...

GÖZLER ENFLASYONDA

Memur maaşlarının en düşük net 22 bin lira olacağının açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Başkan Erdoğan, "Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşını yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak" demişti.

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Emekliye kademeli zam hesabı çıktı! Formüller şekillendi, en düşük 10.875 TL maaş! SSK, Bağ-Kur enflasyon + refah payı + seyyanen artış...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aylıklara enflasyonla birlikte refah payı, seyyanen artış yansıtacak düzenlemeye ilişkin çalışmalara başladı.