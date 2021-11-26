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Yeni asgari ücrette son dakika! 2022 kıdem tazminatı tavanı ne olacak?

Asgari ücret zamlarında sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık'ta toplanacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret 22 maaş zammının çalışanı ve işvereni tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olması konusunda Türk-İş'le uzlaşı içinde olduklarını açıkladı. Yeni asgari ücretle ve zamla birlikte maaş, çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi gibi bütün çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da yükselecek. Peki 2022 kıdem tazminatı tavanı nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 09:11
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Yeni asgari ücrette son dakika! 2022 kıdem tazminatı tavanı ne olacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek bir seviyede olması konusunda Türk-İş'le uzlaşı içinde olduklarını ifade etti. Yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi gibi bütün çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da yükselecek.

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Yeni asgari ücrette son dakika! 2022 kıdem tazminatı tavanı ne olacak?

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl için 8 bin 651 lira olan kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak.

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Yeni asgari ücrette son dakika! 2022 kıdem tazminatı tavanı ne olacak?

BAKAN BİLGİN TAKVİMİ AÇIKLADI

Bakan Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini anımsattı. Bakan Bilgin, ilk toplantının Bakanlık ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirileceğini ifade etti.

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Yeni asgari ücrette son dakika! 2022 kıdem tazminatı tavanı ne olacak?

Türk-İş düzenlediği "Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın" eğitim seminerine katılan Bakan Bilgin, asgari ücret konusunu uzlaşıyla çözmek istediklerini söyledi. Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücret konusundaki tavrının çok açık olduğunu belirterek,"Emeği koruyacak. Asgari ücret, adı üzerinde, Türkçe çok güzel tanımlanmış.

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Yeni asgari ücrette son dakika! 2022 kıdem tazminatı tavanı ne olacak?

Bu rakamın, toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, 'burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır' kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve Sayın Başkanla bu konuda uzlaşma içerisindeyiz" diye konuştu.