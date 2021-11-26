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Yeni asgari ücrette son dakika! 2022 kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
Asgari ücret zamlarında sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 1 Aralık'ta toplanacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret 22 maaş zammının çalışanı ve işvereni tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olması konusunda Türk-İş'le uzlaşı içinde olduklarını açıkladı. Yeni asgari ücretle ve zamla birlikte maaş, çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi gibi bütün çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da yükselecek. Peki 2022 kıdem tazminatı tavanı nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.11.2021 09:11Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 09:11