10 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Asgari ücrette zam mesaisi! Kritik tarih belli oldu | Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrette zam mesaisi! Kritik tarih belli oldu | Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için harekete geçildi. Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında asgari ücret 2023 için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sunum yapıldı. Yol haritası belirlendi. Optimum asgari ücret için masadaki önemli veriler bulunuyor. Veriler kritik bandı işaret etti. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte detaylar...

Sabah
Giriş Tarihi: 10.06.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 10:25
  • 1
  • 25
Asgari ücrette zam mesaisi! Kritik tarih belli oldu | Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret için düğmeye basıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çağrısı üzerine toplanacak. İlk toplantının tarihi belli oldu. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er kişi olmak üzere komisyon 15 kişiden oluşuyor. Asgari ücret belirlenirken başta enflasyon olmak üzere ücretler ve geçim üzerindeki tüm rakamlar masaya yatırılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Asgari ücrette zam mesaisi! Kritik tarih belli oldu | Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISI 13 HAZİRAN'DA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

  • 3
  • 25
Asgari ücrette zam mesaisi! Kritik tarih belli oldu | Asgari ücret ne kadar olacak?

YENİ KABİNEDE İLK GÜNDEM ASGARİ ÜCRET OLDU

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere ekonomi ağırlıklı gündemle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi ücretlerinde iyileştirme yapılarak alım gücünün artırılması talimatını verdi. İlk adım olarak ücretler iyileştirilerek alım gücü artırılacak. İkinci adım olarak artan alım gücünün korunması hedeflenecek. Bu doğrultuda ilk adım asgari ücret olacak.

  • 4
  • 25
Asgari ücrette zam mesaisi! Kritik tarih belli oldu | Asgari ücret ne kadar olacak?

Erdoğan, vakit kaybetmeden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması talimatını verdi.

Kabine toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Yol haritası belirlendi. TÜRK-İş, TİSK ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanarak taleplerini ileterek ellerindeki verileri paylaşacak. Bununla beraber Asgari Ücret Tespit Komisyonu resmen toplantılarına başlamış olacak.

  • 5
  • 25
Asgari ücrette zam mesaisi! Kritik tarih belli oldu | Asgari ücret ne kadar olacak?

Yeni dönemde asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere; zamlar belirlenirken sosyal devlet anlayışı çerçevesinde enflasyon farkı ve refah payı geçerli olacak. Burada ilk hedef alım gücünün artırılması olacak. Daha sonra gelir vergisi dilimleri yeniden belirlenerek tüm çalışanların gelirleri artırılacak.