Asgari ücrette zam mesaisi! Kritik tarih belli oldu | Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için harekete geçildi. Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında asgari ücret 2023 için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sunum yapıldı. Yol haritası belirlendi. Optimum asgari ücret için masadaki önemli veriler bulunuyor. Veriler kritik bandı işaret etti. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte detaylar...

Sabah Giriş Tarihi: 10.06.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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