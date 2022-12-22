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Haberler Galeri TOKİ Kırıkkale 919 konut kura çekimi CANLI İZLE! Bahşılı, Delice, Karakeçili Merkez kura İSİM LİSTESİ! Kırıkkale TOKİ kura sonuçları

TOKİ Kırıkkale 919 konut kura çekimi CANLI İZLE! Bahşılı, Delice, Karakeçili Merkez kura İSİM LİSTESİ! Kırıkkale TOKİ kura sonuçları

TOKİ Kırıkkale kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. Kırıkkale TOKİ kura çekilişi 22-23 Aralık aralığında gerçekleşecek. Peki TOKİ Kırıkkale kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kırıkkale, Bahşılı, Delice, Karakeçili. Merkez ilçeleri isim listesi belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 09:58
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TOKİ Kırıkkale 919 konut kura çekimi CANLI İZLE! Bahşılı, Delice, Karakeçili Merkez kura İSİM LİSTESİ! Kırıkkale TOKİ kura sonuçları

TOKİ Kırıkkale kura çekilişi bugün saat 10.00'da başlayacak. TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. Kırıkkale TOKİ kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Peki TOKİ Kırıkkale, Bahşılı, Delice, Karakeçili. Merkez ilçeleri isim listesi belli oldu mu? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ Kırıkkale 919 konut kura çekimi CANLI İZLE! Bahşılı, Delice, Karakeçili Merkez kura İSİM LİSTESİ! Kırıkkale TOKİ kura sonuçları

TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

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TOKİ Kırıkkale 919 konut kura çekimi CANLI İZLE! Bahşılı, Delice, Karakeçili Merkez kura İSİM LİSTESİ! Kırıkkale TOKİ kura sonuçları

TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Kırıkkale merkezde 200, Keskin 79, Bahşılı 53, Delice 126 ve Karakeçili'de de 123 adet olmak üzere toplam 581 konutun kura çekimi, 22 Aralık 2022 tarihinde saat 10:00'da İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

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TOKİ Kırıkkale 919 konut kura çekimi CANLI İZLE! Bahşılı, Delice, Karakeçili Merkez kura İSİM LİSTESİ! Kırıkkale TOKİ kura sonuçları

HANGİ İLÇEDE NE KADAR KONUT İNŞA EDİLECEK?

22 Aralık Perşembe günü kura çekilecek olan ilçeler şu şekilde:

BAHŞILI 6. ETAP 53

DELİCE 3. ETAP 126

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TOKİ Kırıkkale 919 konut kura çekimi CANLI İZLE! Bahşılı, Delice, Karakeçili Merkez kura İSİM LİSTESİ! Kırıkkale TOKİ kura sonuçları

KARAKEÇİLİ 123

KESKİN 4. ETAP 79

MERKEZ 200