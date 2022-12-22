TOKİ Kırıkkale 919 konut kura çekimi CANLI İZLE! Bahşılı, Delice, Karakeçili Merkez kura İSİM LİSTESİ! Kırıkkale TOKİ kura sonuçları

TOKİ Kırıkkale kura sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişleri tüm hızıyla sürüyor. Kırıkkale TOKİ kura çekilişi 22-23 Aralık aralığında gerçekleşecek. Peki TOKİ Kırıkkale kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kırıkkale, Bahşılı, Delice, Karakeçili. Merkez ilçeleri isim listesi belli oldu mu?