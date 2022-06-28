Yeni asgari ücret 6.000 TL olur mu? Formüller sıralandı, 5.363 TL şıklar arasında! TEFE-TÜFE ile net-brüt hesabı...

Türkiye İşveren Sendikası (TİSK) asgari ücret için şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın destekçisiyiz. Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine açığız. Asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak olası bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağımızı ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağımızı ifade etmek isteriz. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız."