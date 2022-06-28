HaberlerGaleriYeni asgari ücret 6.000 TL olur mu? Formüller sıralandı, 5.363 TL şıklar arasında! TEFE-TÜFE ile net-brüt hesabı...
Yeni asgari ücret 6.000 TL olur mu? Formüller sıralandı, 5.363 TL şıklar arasında! TEFE-TÜFE ile net-brüt hesabı...
Asgari ücret için Temmuz ayı beklentisi bulunuyordu. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında beklenen müjdeyi duyurdu. Açıklamanın ardından asgari ücret zammı için hesaplamalar ve formüller masaya geldi. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve işveren temsilcileriyle yapılacak toplantılara çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Çarşamba günü toplanacağı açıklandı. Asgari ücret hakkında açıklamayı Başkan Erdoğan, NATO toplantısı dönüşü yapacak. İşte, asgari ücret zammı için masada yer alan formüller...