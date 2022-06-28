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Haberler Galeri Yeni asgari ücret 6.000 TL olur mu? Formüller sıralandı, 5.363 TL şıklar arasında! TEFE-TÜFE ile net-brüt hesabı...

Yeni asgari ücret 6.000 TL olur mu? Formüller sıralandı, 5.363 TL şıklar arasında! TEFE-TÜFE ile net-brüt hesabı...

Asgari ücret için Temmuz ayı beklentisi bulunuyordu. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında beklenen müjdeyi duyurdu. Açıklamanın ardından asgari ücret zammı için hesaplamalar ve formüller masaya geldi. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve işveren temsilcileriyle yapılacak toplantılara çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Çarşamba günü toplanacağı açıklandı. Asgari ücret hakkında açıklamayı Başkan Erdoğan, NATO toplantısı dönüşü yapacak. İşte, asgari ücret zammı için masada yer alan formüller...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022 21:39 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022 21:39
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Yeni asgari ücret 6.000 TL olur mu? Formüller sıralandı, 5.363 TL şıklar arasında! TEFE-TÜFE ile net-brüt hesabı...

Asgari ücret ara zammı için beklenen müjde geldi. Başkan Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında milyonlarca asgari ücretlinin yüzünü güldürecek zam açıklamasında bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek oran merak ediliyor. Milyonlar artışı merak ederken; belli bir süre prim desteği sağlanması üzerinde duruluyor. Diğer yandan," Asgari ücret 6.000 TL olur mu?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni asgari ücret 6.000 TL olur mu? Formüller sıralandı, 5.363 TL şıklar arasında! TEFE-TÜFE ile net-brüt hesabı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası "Asgari ücret artışı yapılırken Çalışma Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" açıklamasının ardından milyonları asgari ücrete ara zam heyecanı sardı.

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Yeni asgari ücret 6.000 TL olur mu? Formüller sıralandı, 5.363 TL şıklar arasında! TEFE-TÜFE ile net-brüt hesabı...

Şimdi gözler Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in işçi ve işveren temsilcileriyle yapacağı çalışmaya çevrildi. Bu hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor. Sonuca ilişkin açıklamayı da Başkan Erdoğan NATO toplantısı dönüşü yapacağını söyledi.

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Yeni asgari ücret 6.000 TL olur mu? Formüller sıralandı, 5.363 TL şıklar arasında! TEFE-TÜFE ile net-brüt hesabı...

Türkiye İşveren Sendikası (TİSK) asgari ücret için şu değerlendirmeyi yaptı: "Bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın destekçisiyiz. Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine açığız. Asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak olası bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağımızı ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağımızı ifade etmek isteriz. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız."

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Yeni asgari ücret 6.000 TL olur mu? Formüller sıralandı, 5.363 TL şıklar arasında! TEFE-TÜFE ile net-brüt hesabı...

PRİM DESTEĞİ İLE 5.880 TL FORMÜLÜ

Asgari ücret artışıyla ilgili 3 formül gündeme gelirken, ilk formül olan prim desteği öne çıkıyor. Asgari ücretin brütü 5 bin 4 lira. 750,60 liralık prim kesintisi sonrasında net ücret 4 bin 253 lira olarak ödeniyor.