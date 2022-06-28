Emekliye maaşın yanında 2.250, 2.375, 2.500 TL ödeme! Bankalar açıkladı, miktarlar güncellendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

VAKIFBANK Sosyal Güvenlik Kurumu ile Vakıfbank arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor.

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı; • 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL, • 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.