Emekliye maaşın yanında 2.250, 2.375, 2.500 TL ödeme! Bankalar açıkladı, miktarlar güncellendi! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
Bankalar tarafından emeklilere ödenen promosyon ödemeleri belirli aralıklarla güncelleniyor. Maaş ödemeleri için kendi bankalarını tercih etmeleri halinde emekli vatandaşlara promosyon ödemesi yapılıyor. Yapılan son açıklamaya göre, güncelelemeler ile ödeme miktarı 2.000 ile 4.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Bankalar bayram öncesi emeklilere nakit imkanı sunmuş oluyor. Promosyon ödemesinden yararlanmak isteyenler 3 yıllık taahhüdü imzalayarak anlaşmalarını güncelliyor. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...
Giriş Tarihi: 28.06.2022
19:33
Bankalar Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekliye nakit promosyon imkanı sunuyor. Emekli aylığı bağlananlar diledikleri bankalara taahhüdlerini vererek promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Diğer yandan emeklilik tarihini izleyen dönemde ikramiye ödemesinden de yararlanacak. Bu ödeme, aynı banka ile anlaşılması halinde 3 yılda bir kez ödeniyor. Böylelikle emekliye maaşın yanında ek gelir imkanı sağlanmış oluyor. Bankalar son açıklamalar ile promosyon miktarlarını güncelledi. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank güncel promosyon miktarları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni emekli olduysanız, ilk maaşınızı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) anlaşmalı bulunduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediğiniz bankaya taşıyabilirsiniz.
Bu taşıma esnasında bankalar, 3 yıl kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapıyor. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızdan promosyonlu almış oluyorsunuz. Bu ödeme, aynı bankadayken 3 yıl içinde bir kereye mahsus olarak yapılıyor.
İşte maaşa göre bankaların güncel promosyon miktarları...
Denizbank Emekli maaşını bankadan alan ve bir otomatik ödeme talimatı veren emekliler 1.750 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Kampanya 30 Haziran'a kadar geçerli. Promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılıyor.
• Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, • Aylık 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, • 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. • Banka tarafından açıklanan tutarlar 30 Haziran tarihine kadar geçerli.
VAKIFBANK Sosyal Güvenlik Kurumu ile Vakıfbank arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere promosyon ödemesi yapılıyor.
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı; • 1.500.-TL'ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL, • 1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL 2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.