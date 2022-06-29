29 Haziran 2022, Çarşamba
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar | Komisyon bugün toplanıyor masada 3 formül yer alıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ek zammı belirlemek üzere bugün toplanıyor. Milyonları gözü asgari ücrete gelecek zamda. Asgari ücrette minimum zammın yüzde 20 olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması ve işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri gündemde.
Giriş Tarihi: 29.06.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 07:42
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