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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar | Komisyon bugün toplanıyor masada 3 formül yer alıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ek zammı belirlemek üzere bugün toplanıyor. Milyonları gözü asgari ücrete gelecek zamda. Asgari ücrette minimum zammın yüzde 20 olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması ve işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri gündemde.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.06.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 07:42
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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar | Komisyon bugün toplanıyor masada 3 formül yer alıyor

"Asgari ücret zammı ne kadar olacak" sorusunun yanıtı merakla beklenirken, bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete zam için toplanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya bir pazarlık marjıyla oturulacak.

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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar | Komisyon bugün toplanıyor masada 3 formül yer alıyor

Sabah Gazatesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: İşçi tarafı 6 aylık enflasyonun dikkate alınmasını isterken, 5.500 liranın kırmızı çizgileri olduğunu dile getiriyor. Asgari ücretin 5 bin liranın altında olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar | Komisyon bugün toplanıyor masada 3 formül yer alıyor

Peki asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz asgari ücret zammı için hangi rakamlar öne çıkıyor? Asgari ücret Temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Detaylar şu şekilde:

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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar | Komisyon bugün toplanıyor masada 3 formül yer alıyor

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM FORMÜLÜ NASIL OLACAK?

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılması bekleniyor.

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Asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar | Komisyon bugün toplanıyor masada 3 formül yer alıyor

Taraflar, asgari ücrete artış oranına ilişkin önerilerini masaya getirecek. Bugüne kadar ara zamda 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması, işveren prim yükünün hafifletilmesi formülleri gündeme geldi.