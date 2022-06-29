Asgari ücret ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar | Komisyon bugün toplanıyor masada 3 formül yer alıyor

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM FORMÜLÜ NASIL OLACAK?

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılması bekleniyor.