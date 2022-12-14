SGK'dan 46, 47, 48, 49, 50 yaş için emeklilik müjdesi! EYT beklemeden erken emekli olabilirsiniz! Bu şartlara dikkat

Emekli olmak isteyenler için belirli şartların karşılanması gerekiyor. Prim gününü doldurup yaş şartına takılanlar için EYT düzenlemesinde çalışmalar sürerken, EYT beklemeden de erken emeklilik için şarlar duyuruldu. SGK tarafından yapılan bildiride 46, 47, 48, 49, 50 yaşındakilere emekli olabilmeleri için detaylar açıklandı. Erken emekli olabilmek için şartları araştıranlar için merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...