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Haberler Galeri SGK'dan 46, 47, 48, 49, 50 yaş için emeklilik müjdesi! EYT beklemeden erken emekli olabilirsiniz! Bu şartlara dikkat

SGK'dan 46, 47, 48, 49, 50 yaş için emeklilik müjdesi! EYT beklemeden erken emekli olabilirsiniz! Bu şartlara dikkat

Emekli olmak isteyenler için belirli şartların karşılanması gerekiyor. Prim gününü doldurup yaş şartına takılanlar için EYT düzenlemesinde çalışmalar sürerken, EYT beklemeden de erken emeklilik için şarlar duyuruldu. SGK tarafından yapılan bildiride 46, 47, 48, 49, 50 yaşındakilere emekli olabilmeleri için detaylar açıklandı. Erken emekli olabilmek için şartları araştıranlar için merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 12:38
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SGK’dan 46, 47, 48, 49, 50 yaş için emeklilik müjdesi! EYT beklemeden erken emekli olabilirsiniz! Bu şartlara dikkat

Milyonlarca kişi EYT düzenlemesini beklerken bir yandan da erken emeklilik şartları gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklama ile erken emekli olabilmek için detaylar belli oldu. 46, 47, 48, 49, 50 yaşındakileri yakından ilgilendiren erken emeklilikte ayrıntılar merak ediliyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

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SGK’dan 46, 47, 48, 49, 50 yaş için emeklilik müjdesi! EYT beklemeden erken emekli olabilirsiniz! Bu şartlara dikkat

50 YAŞ ALTINA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, 45 ayrı meslek grubunda çalışanlara erken emeklilik hakkı doğuyor. Bu mesleklerden sadece birinde çalışmak erken emeklilik için yeterli oluyor.

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SGK’dan 46, 47, 48, 49, 50 yaş için emeklilik müjdesi! EYT beklemeden erken emekli olabilirsiniz! Bu şartlara dikkat

SGK'nın listesinde yer alan bu mesleklerde çalışan 46, 47, 48, 49, 50 yaşındakiler başvurmaları halinde emekli olabilecek. Söz konusu emeklilik için ise bazı şartlar bulunuyor.

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SGK’dan 46, 47, 48, 49, 50 yaş için emeklilik müjdesi! EYT beklemeden erken emekli olabilirsiniz! Bu şartlara dikkat

ERKEN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN "YIPRANMA PAYI"

Yıpranma payı ile erken emekli olabilmek için önemli şartlardan biri de prim gün sayısı... Çalışma süresinde maden işçilerinin 1800, diğer işçilerin ise 3600 gün fiili hizmet süresi kapsamında çalışması gerekiyor.

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SGK’dan 46, 47, 48, 49, 50 yaş için emeklilik müjdesi! EYT beklemeden erken emekli olabilirsiniz! Bu şartlara dikkat

ERKEN EMEKLİLİK HAKKI VEREN O MESLEKLER

* Madencilik ve yeraltı işleri,
* Cıva üretimi işleri,