İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ayın kaçında verilecek?

Kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İstihdamın korunması için sağlanan kısa çalışma ödeneğine başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenler kısa çalışma başvurusu yapabiliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ayın kaçında verilecek? Başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 21.04.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 11:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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