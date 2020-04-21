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Haberler Galeri İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ayın kaçında verilecek?

İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ayın kaçında verilecek?

Kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İstihdamın korunması için sağlanan kısa çalışma ödeneğine başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenler kısa çalışma başvurusu yapabiliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ayın kaçında verilecek? Başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 21.04.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 11:36
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İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ayın kaçında verilecek?

Kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır? Koronavirüs salgını sonrası ekonomik önlemler kapsamında istihdamın sağlanması için kısa çalışma ödeneğinde süreç hızlandırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine 232 bin firmanın başvuruda bulunduğunu açıkladı. Şimdi ise kısa çalışma ödeneğinin ne zaman verileceği merak ediliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ayın kaçında verilecek? Kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ayın kaçında verilecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kısa çalışma ödeneği her ayın 5'inde ödenecek. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılacak.

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İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ayın kaçında verilecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/
isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden
ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.

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İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ayın kaçında verilecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU BELGELERİ

• Kısa çalışma talep formu
• Kısa çalışma uygulanacak işçi listesi
• Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan
belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına,
siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile
• Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler

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İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru formu! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ayın kaçında verilecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?

İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;
• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
• İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve
• Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az
450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.