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Yaz tatili indirimleri başladı! BİM'den kitap gibi katalog! 9 Haziran Cuma kataloğunda yok yok!

BİM aktüel ürünler kataloğu güncellendi. 9 Haziran itibarıyla raflar sil baştan yeniden düzenlenecek. İndirimli ürünler listesinde yok yok. Oto bakım ürünleri, smart drone, 65 inç android televizyon, boy boy valiz seçenekleri uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte bu haftaki BİM aktüel ürünler listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 08:33
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Yaz tatili indirimleri başladı! BİM’den kitap gibi katalog! 9 Haziran Cuma kataloğunda yok yok!

BİM yeni kataloğunu yayımladı. Her hafta birbirinden farklı ihtiyaç ürünleri raflarda yenilenirken vatandaşlar da listeyi merak etmeye başladı. Çeyiz yapanlara, araç sahiplerine birbirinden uygun ürünler listelendi. Peki bu hafta BİM'de neler var? BİM aktüel ürünler neler? İşte detaylı liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yaz tatili indirimleri başladı! BİM’den kitap gibi katalog! 9 Haziran Cuma kataloğunda yok yok!

Dijitsu 65 İnç Uhd Android Led Tv 8.999 TL

Dijitsu 50 İnç Uhd Android Led Tv 5.799 TL

Corby Drones Smart Drone 699 TL

Polosmart Gaming Mouse 99 TL

PS4 Oyun Kolu 329 TL

Fakir Oto Bakım Ürünleri 32.50 TL

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Yaz tatili indirimleri başladı! BİM’den kitap gibi katalog! 9 Haziran Cuma kataloğunda yok yok!

Büyük Boy Valiz 595 TL

Orta Boy Valiz 495 TL

Küçük Boy Valiz 345 TL

Letoon Erkek Spor Ayakkabı 239 TL

Esem Comfort Kadın Sandalet 145 TL

Akınal Bella Kadın-Erkek-Çocuk Tek Fiyat Terlik 59 TL

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Yaz tatili indirimleri başladı! BİM’den kitap gibi katalog! 9 Haziran Cuma kataloğunda yok yok!

Pilsan Kontrollü Bisiklet 399 TL

Mgs Oyuncak Neşeli Evim 69 TL

Momo Hafıza Oyunu 45 TL

Momo Dörtlü Puzzle 45 TL

TRT lisanslı Balonlar 12 TL

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Yaz tatili indirimleri başladı! BİM’den kitap gibi katalog! 9 Haziran Cuma kataloğunda yok yok!

Fakir Çeyiz Paketi 2.599 TL

Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 129 TL

Glass in love Cam Elma Şekilli Kupa 6'lı 55 TL

Colorina Ayaklı Kek Tabağı 69 TL