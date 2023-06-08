Yaz tatili indirimleri başladı! BİM’den kitap gibi katalog! 9 Haziran Cuma kataloğunda yok yok!

BİM yeni kataloğunu yayımladı. Her hafta birbirinden farklı ihtiyaç ürünleri raflarda yenilenirken vatandaşlar da listeyi merak etmeye başladı. Çeyiz yapanlara, araç sahiplerine birbirinden uygun ürünler listelendi. Peki bu hafta BİM'de neler var? BİM aktüel ürünler neler? İşte detaylı liste...