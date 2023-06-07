07 Haziran 2023, Çarşamba
1999 öncesi ve 2000 sonrası için liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! Sigorta başlangıcını 6 yıl öne çekiyor! Bağ-Kur prim eşitlemesi...
1999 öncesi ve 2000 sonrası sigorta girişlileri ilgilendiriyor. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Şimdi ise gözler yeni bir düzenlemeye çevrildi. SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanlar için erken emeklilik şartları araştırılmaya başlandı. 1999, 2000 sonrası işe girenler için yeni bir emeklilik sistemi gelecek. Bağ-Kur-SSK prim eşitlemesi ile erken emeklilik imkanı doğacak. Peki, 2000 erken emeklilik için şartlar neler? Erken emeklilik prim eşitlemesi ne zaman?" İşte, erken emeklilik hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 16:16
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