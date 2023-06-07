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Haberler Galeri 1999 öncesi ve 2000 sonrası için liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! Sigorta başlangıcını 6 yıl öne çekiyor! Bağ-Kur prim eşitlemesi...

1999 öncesi ve 2000 sonrası için liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! Sigorta başlangıcını 6 yıl öne çekiyor! Bağ-Kur prim eşitlemesi...

1999 öncesi ve 2000 sonrası sigorta girişlileri ilgilendiriyor. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca kişiye emeklilik yolu açıldı. Şimdi ise gözler yeni bir düzenlemeye çevrildi. SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanlar için erken emeklilik şartları araştırılmaya başlandı. 1999, 2000 sonrası işe girenler için yeni bir emeklilik sistemi gelecek. Bağ-Kur-SSK prim eşitlemesi ile erken emeklilik imkanı doğacak. Peki, 2000 erken emeklilik için şartlar neler? Erken emeklilik prim eşitlemesi ne zaman?" İşte, erken emeklilik hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 07.06.2023 16:16
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1999 öncesi ve 2000 sonrası için liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! Sigorta başlangıcını 6 yıl öne çekiyor! Bağ-Kur prim eşitlemesi...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasıyla birlikte milyonlarca vatandaşa emeklilik kapısı açıldı. EYT'den yararlanamayanlar ise erken emeklilik yollarını araştırmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SSK, Bağ-Kur'lu için primleri eşitleyecek yeni sistem için müjdeyi duyurmuştu. EYT kapsamına giremeyen 1999 öncesi ve 2000 sonrası için emeklilik şartları merak konusu oldu. İşte, erken emeklilik hakkında son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1999 öncesi ve 2000 sonrası için liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! Sigorta başlangıcını 6 yıl öne çekiyor! Bağ-Kur prim eşitlemesi...

EYT'Yİ KAÇIRANLAR İÇİN YENİ FIRSAT

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini kaçıran vatandaşların mağdur edilmemeleri için yeni düzenleme Meclise geliyor.

Böylece kurulacak hükümetin kısmi emeklilik formülünü detaylandırması ve şartları belirginleştirmesi bekleniyor.

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1999 öncesi ve 2000 sonrası için liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! Sigorta başlangıcını 6 yıl öne çekiyor! Bağ-Kur prim eşitlemesi...

EYT 3600 KISMİ EMEKLİLİK

EYT'yi kaçıranlar için gündemde olan kademeli emeklilik fırsatına göre yaş şartı esnetilecek ya da kaldırılacak böylece mağduriyet giderilmiş olacak.

Bu durumda ise tüm sorumluluk yeni kurulacak hükümette olacak

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1999 öncesi ve 2000 sonrası için liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! Sigorta başlangıcını 6 yıl öne çekiyor! Bağ-Kur prim eşitlemesi...

EYT KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

EYT kısmi emeklilik şartları arasında 15 çalışma yılını doldurmak ve 3600 prim gününün ödenmiş olması yer alıyor.

Bu durumda kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı aranıyor.

Fakat yaş şartı sigorta başlangıcının 2000'den önce veya sonra olmasına göre durum değişiklik gösterebiliyor.

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1999 öncesi ve 2000 sonrası için liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! Sigorta başlangıcını 6 yıl öne çekiyor! Bağ-Kur prim eşitlemesi...

KISMİ EMEKLİLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kısmi emeklilik düzenlemesiyle yaşlılık aylığı bağlanan vatandaşlar en düşük emekli maaşı alacak. Böylece yeni düzenlemeyle emekli olan bir vatandaş en düşük 7.500 lira emekli maaşı alabilecek.