07 Haziran 2023, Çarşamba
10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı! Sigorta girişi 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı!
10 yıllık sigorta girişine sahip olanlar için bazı durumlarda erken emeklilik kapısı aralanabiliyor. Bu şartları karşılayanlar emeklilik kapsamına girme hakkı kazanıyor. Konuya ilişkin detaylar milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. En önemli detay olan sigorta başlangıç süresi için SGK erkek ve kadın için prim-gün tablosu şekillendi. İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 21:03 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 21:03
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