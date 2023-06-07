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Haberler Galeri 10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı! Sigorta girişi 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı!

10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı! Sigorta girişi 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı!

10 yıllık sigorta girişine sahip olanlar için bazı durumlarda erken emeklilik kapısı aralanabiliyor. Bu şartları karşılayanlar emeklilik kapsamına girme hakkı kazanıyor. Konuya ilişkin detaylar milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. En önemli detay olan sigorta başlangıç süresi için SGK erkek ve kadın için prim-gün tablosu şekillendi. İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2023 21:03 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 21:03
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10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı! Sigorta girişi 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek/Kadın prim+gün tablosu…

10 yıllık sigorta girişine sahip olanlar için bazı durumlarda erken emeklilik kapısı aralanabiliyor. Bu şartları karşılayanlar emeklilik kapsamına girme hakkı kazanıyor. Konuya ilişkin detaylar milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. En önemli detay olan sigorta başlangıç süresi için SGK erkek ve kadın için prim-gün tablosu şekillendi. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı! Sigorta girişi 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek/Kadın prim+gün tablosu…

10 YIL SİGORTAYLIYA ERKEN EMEKLİLİK

Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir.

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10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı! Sigorta girişi 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek/Kadın prim+gün tablosu…

Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.

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10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı! Sigorta girişi 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek/Kadın prim+gün tablosu…

(Erkek çalışanlar için emeklilik tablosu)

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10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı! Sigorta girişi 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek/Kadın prim+gün tablosu…

Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir