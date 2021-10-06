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Musluklar açıldı, 2022 yılı zam yılı olacak! Emekliye para yağmuru geliyor! İkramiye hariç en düşük 4.723 TL olabilir!
Emeklilere 2022 yılında zam üstüne zam yağacak. Emekli vatandaşlara yılda iki kez zam yapılırken, yıl içerisinde verilecek ikramiyeler de bütçeleri rahatlatacak. 3600 ek gösterge için yeni açıklama gelmesiyle emekli maaşlarının daha da artacağı düşünülüyor. Hesaplamalara göre; ikramiye hariç en düşük 4.273 TL maaş olabilir. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 3600 ek gösterge için ilk sinyal gelmişti. İşte; emeklilerin 2022 yılında alabileceği ödemeler!
Giriş Tarihi: 06.10.2021 12:55Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 12:56