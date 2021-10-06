Musluklar açıldı, 2022 yılı zam yılı olacak! Emekliye para yağmuru geliyor! İkramiye hariç en düşük 4.723 TL olabilir!

Ülkemizde 13 milyonu geçen emeklilerin maaşları her yıl katlanarak artıyor. Milyonlarca emekli yıl içerisinde sadece maaş değil ikramiye de alıyor. Emekli maaşları yıl içerisinde iki kez zam görüyor. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farklarıyla maaşlar yeniden hesaplanıyor. Bunun yanı sıra emeklilere yılda iki kez bayram öncesi ikramiye veriliyor. Son olarak müjdeli haber de 3600 ek göstergede geldi. Geçtiğimiz günlerde ek gösterge meselesinin çözümü için harekete geçileceği açıklanmıştı. İşte, emeklilerin 2022 yılında tahmini kazancı!