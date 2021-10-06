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Musluklar açıldı, 2022 yılı zam yılı olacak! Emekliye para yağmuru geliyor! İkramiye hariç en düşük 4.723 TL olabilir!

Emeklilere 2022 yılında zam üstüne zam yağacak. Emekli vatandaşlara yılda iki kez zam yapılırken, yıl içerisinde verilecek ikramiyeler de bütçeleri rahatlatacak. 3600 ek gösterge için yeni açıklama gelmesiyle emekli maaşlarının daha da artacağı düşünülüyor. Hesaplamalara göre; ikramiye hariç en düşük 4.273 TL maaş olabilir. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 3600 ek gösterge için ilk sinyal gelmişti. İşte; emeklilerin 2022 yılında alabileceği ödemeler!

Giriş Tarihi: 06.10.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 12:56
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Musluklar açıldı, 2022 yılı zam yılı olacak! Emekliye para yağmuru geliyor! İkramiye hariç en düşük 4.723 TL olabilir!

Ülkemizde 13 milyonu geçen emeklilerin maaşları her yıl katlanarak artıyor. Milyonlarca emekli yıl içerisinde sadece maaş değil ikramiye de alıyor. Emekli maaşları yıl içerisinde iki kez zam görüyor. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farklarıyla maaşlar yeniden hesaplanıyor. Bunun yanı sıra emeklilere yılda iki kez bayram öncesi ikramiye veriliyor. Son olarak müjdeli haber de 3600 ek göstergede geldi. Geçtiğimiz günlerde ek gösterge meselesinin çözümü için harekete geçileceği açıklanmıştı. İşte, emeklilerin 2022 yılında tahmini kazancı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Musluklar açıldı, 2022 yılı zam yılı olacak! Emekliye para yağmuru geliyor! İkramiye hariç en düşük 4.723 TL olabilir!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri sırasında 3600 ek gösterge konusundaki çözümün ilk sinyalini vermişti.

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Musluklar açıldı, 2022 yılı zam yılı olacak! Emekliye para yağmuru geliyor! İkramiye hariç en düşük 4.723 TL olabilir!

3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını belirten Bilgin, "Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Meclis'in inisiyatifinde" demişti.

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Musluklar açıldı, 2022 yılı zam yılı olacak! Emekliye para yağmuru geliyor! İkramiye hariç en düşük 4.723 TL olabilir!

Meclis, 2.5 aylık aranın ardından 1 Ekim'de açıldı. Yeni yasama yılında 2018'den bu yana gündemde olan 3600 ek gösterge sorununun da çözüme kavuşturulması bekleniyor. Peki nedir bu ek gösterge?

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Musluklar açıldı, 2022 yılı zam yılı olacak! Emekliye para yağmuru geliyor! İkramiye hariç en düşük 4.723 TL olabilir!

Posta'nın haberine göre; ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Ancak ek gösterge, Emekli Sandığı'na tabi memurun görev aylığı tutarını çok az yükseltmesine (20-50 lira arasında) karşın, emekli aylığını 800-1.000 lira arasında artırıyor.