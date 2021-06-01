01 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yatırımlık ev nereden alınır 2021 | Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Türkiye'de yatırımda en karlı iller hangileri? İşte liste

Yatırımlık ev nereden alınır 2021 | Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Türkiye'de yatırımda en karlı iller hangileri? İşte liste

İstanbul'da nereden ev alınır 2021 | Türkiye'de binlerce vatandaş ev almak için bütçesine göre en uygun yerleri araştırıyor. Tamda bu kapsamda yapılan bir araştırmanın sonucu açıklandı. Türkiye hangi şehirden ev alınır? İstanbul'da yatırımlık daire nereden alınır? soruları yanıtlarını buldu. İşte ev alacakları yakından ilgilendiren haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 12:49
  • 1
  • 13
Yatırımlık ev nereden alınır 2021 | Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Türkiye'de yatırımda en karlı iller hangileri? İşte liste

Konut yatırımına ilgi devam ederken, Türkiye'de yatırımda en karlı iller sıralandı. Ülkemizde yılın ilk 5 ayında 359 bin adet konut satışı yapılırken, konut fiyatları da son 1 yıllık zaman diliminde yüzde 31'i aşan değerleme kaydetti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Yatırımlık ev nereden alınır 2021 | Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Türkiye'de yatırımda en karlı iller hangileri? İşte liste
Endeksa'nın Türkiye genelinde en fazla konut satışı gerçekleşen 30 ildeki araştırmasına göre, konut yatırımına ilgi devam ediyor. İlk 5 ayda ülke genelinde yaklaşık 359 bin adet konut satılırken, fiyatlar son bir yılda yüzde 31,7 artış gösterdi.
  • 3
  • 13
Yatırımlık ev nereden alınır 2021 | Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Türkiye'de yatırımda en karlı iller hangileri? İşte liste
Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 113 lira, ortalama konut fiyatı 404 bin 690 lira olarak ölçülürken, geri dönüş süresinin 20 yıl, satılmayı bekleyen konut adedinin ise 995 bin 463 olduğu belirtildi.
  • 4
  • 13
Yatırımlık ev nereden alınır 2021 | Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Türkiye'de yatırımda en karlı iller hangileri? İşte liste

En çok konut satışı gerçekleşen 30 il arasında yatırımın ortalama geri dönüş süresi (amortisman) en kısa kentler 18 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa olarak belirlendi.

  • 5
  • 13
Yatırımlık ev nereden alınır 2021 | Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Türkiye'de yatırımda en karlı iller hangileri? İşte liste
Gaziantep'te 19 yıl olarak ölçülen süre; Antalya, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Diyarbakır ve Yalova'da 20, Bursa, Adana, Sakarya, Kahramanmaraş ve Elazığ'da 21, İstanbul, Konya, Hatay, Samsun ve Çanakkale'de 22, İzmir, Kocaeli, Denizli ve Malatya'da 23 yıl olarak kayıtlara geçti.