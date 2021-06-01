Yatırımlık ev nereden alınır 2021 | Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Türkiye'de yatırımda en karlı iller hangileri? İşte liste

İstanbul'da nereden ev alınır 2021 | Türkiye'de binlerce vatandaş ev almak için bütçesine göre en uygun yerleri araştırıyor. Tamda bu kapsamda yapılan bir araştırmanın sonucu açıklandı. Türkiye hangi şehirden ev alınır? İstanbul'da yatırımlık daire nereden alınır? soruları yanıtlarını buldu. İşte ev alacakları yakından ilgilendiren haberin detayları...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 12:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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