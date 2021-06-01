Başvurana 200.000 TL anında ödenecek! 2021 nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Hangi bankalar veriyor? İşte şartlar...

Nefes kredisi başvuruları başladı. Esnafa yönelik uygun koşullarda destek sağlamak amacıyla devreye alınan nefes kredisinde şartlar belli oldu. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50.000 TL, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200.000 TL kredi kullanabilecek. Peki, nefes kredisi başvuru şartları neler? Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...