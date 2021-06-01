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Haberler Galeri Başvurana 200.000 TL anında ödenecek! 2021 nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Hangi bankalar veriyor? İşte şartlar...

Başvurana 200.000 TL anında ödenecek! 2021 nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Hangi bankalar veriyor? İşte şartlar...

Nefes kredisi başvuruları başladı. Esnafa yönelik uygun koşullarda destek sağlamak amacıyla devreye alınan nefes kredisinde şartlar belli oldu. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50.000 TL, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200.000 TL kredi kullanabilecek. Peki, nefes kredisi başvuru şartları neler? Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 15:04
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Başvurana 200.000 TL anında ödenecek! 2021 nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Hangi bankalar veriyor? İşte şartlar...

Hükümet tarafından esnafa yönelik finansman destekler sürüyor. Pandeminin etkilerini azaltmak için esnafa can suyu olacak nefes kredisine başvurular başladı. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen nefes kredisinin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Başvuru şartları ve başvuru sürecine dair merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, nefes kredisi başvuru şartları neler? Nefes kredisi veren bankalar hangileri? Başvuru nasıl yapılır? İşte nefes kredisi hakkında tüm detaylar...

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Başvurana 200.000 TL anında ödenecek! 2021 nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Hangi bankalar veriyor? İşte şartlar...

NEFES KREDİSİ DETAYLARI

* 6 ay ödemesiz dönemli

* 12 eşit taksitte geri ödeme

* Yıllık %17,5 faiz oranı

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Başvurana 200.000 TL anında ödenecek! 2021 nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Hangi bankalar veriyor? İşte şartlar...

NEFES KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular kredi paketine katılım sağlayan bankalar aracılığıyla yapılacak. Buna göre, firmalar üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek.

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Başvurana 200.000 TL anında ödenecek! 2021 nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Hangi bankalar veriyor? İşte şartlar...

NEFES KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50.000 TL, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200.000 TL kredi kullanabilecek.

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Başvurana 200.000 TL anında ödenecek! 2021 nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Hangi bankalar veriyor? İşte şartlar...

NEFES KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Nefes Kredisi Paketi'ne 10 banka katıldı. İşte nefes kredisi veren bankalar:

TC Ziraat Bankası AŞ,
Türkiye Vakıflar Bankası TAO,
Türkiye Halk Bankası AŞ,
Türkiye İş Bankası AŞ,