Haziran ayı TOKİ kampanyaları: %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! TOKİ ucuz ev başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, ucuz konut kampanyalarına devam ediyor. Haziran ayına girmemiz ile birlikte TOKİ tarafından yeni ilan yayımlandı. Buna göre, açık artırma yöntemi ile satışa sunulan konutlar %10, 25 veya %50 peşinat ile 24, 60, 120 ve 180 ay, iş yerleri ise %10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vade imkanıyla alınabilecek. Peki, Haziran ayı TOKİ kampanyaları hangi illerde? TOKİ ucuz ev başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte TOKİ kampanyaları ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 12:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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