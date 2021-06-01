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Haziran ayı TOKİ kampanyaları: %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! TOKİ ucuz ev başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, ucuz konut kampanyalarına devam ediyor. Haziran ayına girmemiz ile birlikte TOKİ tarafından yeni ilan yayımlandı. Buna göre, açık artırma yöntemi ile satışa sunulan konutlar %10, 25 veya %50 peşinat ile 24, 60, 120 ve 180 ay, iş yerleri ise %10 veya 25 peşinat ile 120 ve 180 ay vade imkanıyla alınabilecek. Peki, Haziran ayı TOKİ kampanyaları hangi illerde? TOKİ ucuz ev başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte TOKİ kampanyaları ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.06.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 12:38
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Haziran ayı TOKİ kampanyaları: %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! TOKİ ucuz ev başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Haziran ayı TOKİ kampanyaları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ucuz ev kampanyaları ile dar gelirli haneleri ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ, 35 ilde 149 konut, 21 ilde 111 iş yerini açık artırmayla satışa sunacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından projelerin hangi illerde ve başvuruların hangi tarihte yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2021 Haziran ayı TOKİ kampanyaları hangi illerde? TOKİ ucuz ev başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Haziran ayı TOKİ kampanyaları: %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! TOKİ ucuz ev başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

HAZİRAN AYI TOKİ KAMPANYALARI BAŞVURU NE ZAMAN?

149 konut başvuru tarihi: 16 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de müzayede yapılacak.

111 iş yeri için başvuru tarihi: 17 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de müzayede yapılacak.

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Haziran ayı TOKİ kampanyaları: %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! TOKİ ucuz ev başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

AÇIK ARTIRMA NEREDE, NASIL YAPILACAK?

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak, internetten (www.emlakyonetim.com.tr) de teklif verilebilecek.

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Haziran ayı TOKİ kampanyaları: %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! TOKİ ucuz ev başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

KONUT KAMPANYALARI HANGİ İLLERDE?

Yüzde 10, 25 veya %50 peşinat ile 24, 60, 120 ve 180 ay vadeyle sahip olunabilecek konut kampanyaları şu illerde:

Aksaray,
Adana,
Ankara,
Antalya,

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Haziran ayı TOKİ kampanyaları: %10 peşinat, 180 ay vade imkanı! TOKİ ucuz ev başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Balıkesir,
Batman,
Bilecik,
Burdur,
Bursa,
Çorum,
Denizli,