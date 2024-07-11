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Yatırımın merkez üssü Türkiye! Çinli otomotiv devinden kritik hamle! Fabrika 1 yılda tamamlanacak

Yatırımın merkez üssü haline gelmeye başlayan Türkiye, Çinli otomotiv devi BYD'ye kapılarını açtı. 1 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıklayan dünya devi, Başkan Erdoğan katılımıyla anlaşmayı imzaladı. Firmanın Başkan Yardımcısı Li yaptığı açıklamada kurulacak otomobil fabrikasının 1 yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.

ahaber.com.tr AA
Giriş: 11.07.2024 12:23 Güncelleme: 11.07.2024 12:24
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Yatırımın merkez üssü Türkiye! Çinli otomotiv devinden kritik hamle! Fabrika 1 yılda tamamlanacak

BYD Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika Üst Yöneticisi (CEO) Stella Li, Türkiye'ye sadece bir üretim tesisi inşa etmeye gelmediklerini belirterek, "Türkiye'yi geleceğin teknolojisinin merkezi, ardından inovasyon merkezi haline getirmek istiyoruz. Bunların hepsi tutku verici gelişmeler." dedi.

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Yatırımın merkez üssü Türkiye! Çinli otomotiv devinden kritik hamle! Fabrika 1 yılda tamamlanacak
Stella Li, BYD'nin Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kararı almasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
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Yatırımın merkez üssü Türkiye! Çinli otomotiv devinden kritik hamle! Fabrika 1 yılda tamamlanacak

Türkiye'nin çok sayıda yetenekli gencin bulunduğu, çok ilgi çekici bir ülke olduğunu vurgulayan Li, "Çinlilerle Türkler birbirine çok benziyor. Aile değerlerine önem verdiğimiz gibi eğitime de önem veriyoruz. Yani bu ülkede gerçekten çok fazla genç ve harika bir enerjinin yanı sıra yeşil teknolojiye yönelik bir tutku var." diye konuştu.

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Yatırımın merkez üssü Türkiye! Çinli otomotiv devinden kritik hamle! Fabrika 1 yılda tamamlanacak

Ülkenin üretim konusundaki gücüne ve kaliteli iş gücüne değinen Li, Türkiye'nin, AB ülkeleri içinde en büyük üçüncü otomobil üreticisi olduğunu ve bunun yanı sıra ülkede çok sayıda yüksek eğitimli AR-GE yeteneği bulunduğunu söyledi.

Coğrafi konumu bakımından da Türkiye'nin önemine işaret eden Li, "İstanbul, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan dünyanın tek şehri. Türkiye, Avrupa yakasında da olabiliyor, Asya yakasında da olabiliyor. Böylece Türkiye, burada bir üretim merkezi kurma isteğimiz konusunda en üst noktada yer alıyor ve sonrasında sadece Avrupa'ya değil, çevredeki bölgeyi de kapsayacak şekilde çok sayıda otomobil ihraç etme şansımız olacak." ifadesini kullandı.

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Yatırımın merkez üssü Türkiye! Çinli otomotiv devinden kritik hamle! Fabrika 1 yılda tamamlanacak

"SADECE BİR TESİS İNŞA ETMEYE GELMEDİK"

Stella Li, BYD'nin dünya lideri bir yeşil teknoloji şirketi olduğunu ifade ederek, yalnızca otomobil üreten değil aynı zamanda bir mühendislik şirketi olduklarını vurguladı.

Dünya çapında 110 binden fazla AR-GE mühendisine sahip olduklarını ve günde 32 patent ürettiklerini anlatan Li, "Bu nedenle Türkiye'ye sadece bir tesis inşa etmeye gelmedik, aynı zamanda elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerdeki en gelişmiş yüksek teknolojiyi Türkiye'ye getirmek için bir tutkumuz var. Biz bu tesisi, en ileri teknolojiyi buraya getirecek en büyük üretim yerlerinden biri olacak şekilde inşa etmek istiyoruz." dedi.