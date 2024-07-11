11 Temmuz 2024, Perşembe
Yatırımın merkez üssü Türkiye! Çinli otomotiv devinden kritik hamle! Fabrika 1 yılda tamamlanacak
Yatırımın merkez üssü haline gelmeye başlayan Türkiye, Çinli otomotiv devi BYD'ye kapılarını açtı. 1 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıklayan dünya devi, Başkan Erdoğan katılımıyla anlaşmayı imzaladı. Firmanın Başkan Yardımcısı Li yaptığı açıklamada kurulacak otomobil fabrikasının 1 yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.
Giriş: 11.07.2024 12:23 Güncelleme: 11.07.2024 12:24
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12