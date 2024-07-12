Emekliye %24,73'lük zamma ek artış geldi! SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem yeni tablo: 10 bin TL alanlar...

Temmuz zammının ardından 10 bin TL'lik taban aylığın altında geliri kalan 1.8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisini rahatlatacak ek düzenleme için düğmeye basıldı! Ekonominin patronları tarafından hazırlanan ve Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak alternatifli formüllerle, ek zam eli kulağında. Erdoğan'ın vereceği son kararın ardından Meclis'te görüşülecek düzenlemeyle, milyonların gözü ek zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatacağına çevrildi. Peki, masada hangi formüller var ve ek zamlı ödemeler ne zaman yapılacak? İşte merakla beklenen detaylar...