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Emekliye %24,73'lük zamma ek artış geldi! SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem yeni tablo: 10 bin TL alanlar...

Temmuz zammının ardından 10 bin TL'lik taban aylığın altında geliri kalan 1.8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisini rahatlatacak ek düzenleme için düğmeye basıldı! Ekonominin patronları tarafından hazırlanan ve Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak alternatifli formüllerle, ek zam eli kulağında. Erdoğan'ın vereceği son kararın ardından Meclis'te görüşülecek düzenlemeyle, milyonların gözü ek zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatacağına çevrildi. Peki, masada hangi formüller var ve ek zamlı ödemeler ne zaman yapılacak? İşte merakla beklenen detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 13:38 Güncelleme: 12.07.2024 13:46
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Emekliye %24,73’lük zamma ek artış geldi! SGK-SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem yeni tablo: 10 bin alanlar...

TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini yakından ilgilendiren Temmuz zammının da netleşmesini sağladı. Ancak zamlı maaşlar hesaplanırken, 1.8 milyon emeklinin gelirinin 10 bin TL'lik taban maaşın altında kaldı. Bu durum karşısında harekete geçen hükümet, mağduriyeti gidermek ve düşük maaşlı emeklileri rahatlatmak için yeni çözümler üretmeye başladı. İşte detayları...

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Ödemeler Değişti: Emekliye %24,73’lük zamma ek artış geldi! SGK-SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem yeni tablo: 10 bin alanlar...

Emekli Maaşlarına Ek Zam İçin Kritik Zirve!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında emekli maaşlarına yapılacak ek zammı ele almak üzere kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de katılması bekleniyor.

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Ödemeler Değişti: Emekliye %24,73’lük zamma ek artış geldi! SGK-SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem yeni tablo: 10 bin alanlar...

1.8 Milyon Emekli İçin Ek Zam Masada

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak %24.73'lük zam oranı netleşmişti. Ancak bu artışa rağmen 1.8 milyon emeklinin maaşı 10 bin TL'lik taban aylığın altında kaldı. Bu durum üzerine harekete geçen hükümet, düşük maaşlı emeklileri rahatlatmak için ek zam formülleri üzerinde çalışmalara başladı.

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Ödemeler Değişti: Emekliye %24,73’lük zamma ek artış geldi! SGK-SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem yeni tablo: 10 bin alanlar...

Üç Farklı Formül Değerlendiriliyor

Toplantıda, mevcut bütçe olanakları ve iyileştirmeden yararlanacak emekli sayısı göz önünde bulundurularak alternatifli formüller ele alınacak. Masada, en düşük emekli maaşının 11 bin 500 TL, 12 bin TL veya 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesini içeren üç farklı formül bulunuyor.

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Ödemeler Değişti: Emekliye %24,73’lük zamma ek artış geldi! SGK-SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem yeni tablo: 10 bin alanlar...

Kaç Emekli Yararlanacak?

En düşük emekli maaşının 12 bin TL'ye çıkarılması durumunda 3 milyon 800 bin, 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi halinde ise 4.5 milyona yakın emeklinin bu düzenlemeden faydalanması bekleniyor.
Erdoğan'dan Onay Bekleniyor