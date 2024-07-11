11 Temmuz 2024, Perşembe
Bedelli Askerlik bekleyene duyuru geldi: MSB son dakika! İşte Zamlı Bedelli Askerlik miktarı...
TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları, memur ve memur emeklisi vatandaşların yakından takip ettiği Temmuz zammı için de belirleyici oldu. Memur zammından etkilenen ödemelerden biri de bedelli askerlik ücreti. Temmuz-Aralık 2024 döneminde bedelli askerlik yapmak isteyenlere yeni bir zam geldi. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Giriş: 11.07.2024 12:04 Güncelleme: 11.07.2024 12:19
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