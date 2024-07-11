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Bedelli Askerlik bekleyene duyuru geldi: MSB son dakika! İşte Zamlı Bedelli Askerlik miktarı...

TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları, memur ve memur emeklisi vatandaşların yakından takip ettiği Temmuz zammı için de belirleyici oldu. Memur zammından etkilenen ödemelerden biri de bedelli askerlik ücreti. Temmuz-Aralık 2024 döneminde bedelli askerlik yapmak isteyenlere yeni bir zam geldi. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
Giriş: 11.07.2024 12:04 Güncelleme: 11.07.2024 12:19
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Bedelli Askerlik bekleyene duyuru geldi: MSB son dakika! İşte Zamlı Bedelli Askerlik miktarı...

Temmuz-Aralık 2024 döneminde bedelli askerlik yapmak isteyenleri yakından ilgilendiren haber! Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarını açıkladı. Ocak-Haziran döneminde 182 bin 609 lira olan bedelli askerlik ücreti, yeni zamlarla birlikte artış gösterdi. Peki temmuzda bedelli askerlik ne kadar oldu? İşte detayları...

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Bedelli Askerlik bekleyene duyuru geldi: MSB son dakika! İşte Zamlı Bedelli Askerlik miktarı...

Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu! Başvurular Başladı

Temmuz zammının ardından bedelli askerlik ücretine de zam geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesiyle birlikte yeni bedelli askerlik ücreti 217.871,04 TL olarak belirlendi.

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Bedelli Askerlik bekleyene duyuru geldi: MSB son dakika! İşte Zamlı Bedelli Askerlik miktarı...

Bedelli Askerlik Başvuruları Başladı

Yeni ücretin açıklanmasıyla birlikte bedelli askerlik başvuruları da başladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar, işlemlerini hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

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Bedelli Askerlik bekleyene duyuru geldi: MSB son dakika! İşte Zamlı Bedelli Askerlik miktarı...

Bedelli Askerlik Ücreti Nasıl Ödenir?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler, bedelli askerlik ücretini peşin olarak aşağıdaki banka ve kurumlara yatırabilirler:

👉Ziraat Bankası
👉Vakıflar Bankası
👉Halk Bankası
👉Ziraat Katılım Bankası
👉Vakıf Katılım Bankası
👉Defterdarlıklar
👉Malmüdürlükleri

Ödemeler sırasında T.C. Kimlik Numarası beyan edilmesi gerekiyor.

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Bedelli Askerlik bekleyene duyuru geldi: MSB son dakika! İşte Zamlı Bedelli Askerlik miktarı...

BEDELLİ ASKERLİK ŞARTLARI

1. Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;

a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya

kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.