21 Kasım 2023, Salı
Yatırımcının tercihi borsa ve TL oldu! Döviz düştü mevduat ve hisse fırladı
Son bir yılda yatırımcının tercihi değişti. Yerli yatırımcının hisse senedi varlıkları yüzde 108,5, TL mevduatı ise yüzde 102,7 oranında büyüdü. Finansal varlıklarda hisse senedinin payı yüzde 10'dan 13'e çıkarken, TL mevduatın payı ise yüzde 29'dan 36'ya yükseldi. Dövizin payı ise gerileyerek yüzde 29'dan yüzde 22'ye düştü.
Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 09:15
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