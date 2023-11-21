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Yatırımcının tercihi borsa ve TL oldu! Döviz düştü mevduat ve hisse fırladı

Son bir yılda yatırımcının tercihi değişti. Yerli yatırımcının hisse senedi varlıkları yüzde 108,5, TL mevduatı ise yüzde 102,7 oranında büyüdü. Finansal varlıklarda hisse senedinin payı yüzde 10'dan 13'e çıkarken, TL mevduatın payı ise yüzde 29'dan 36'ya yükseldi. Dövizin payı ise gerileyerek yüzde 29'dan yüzde 22'ye düştü.

Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 09:15
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Yatırımcının tercihi borsa ve TL oldu! Döviz düştü mevduat ve hisse fırladı

Getiri arayışındaki yatırımcıların rekor seviyelere ulaşan yeni halka arzlarla birlikte Borsa İstanbul'a yönelmesi ve endeksin son 1 yıldaki hızlı yükselişi, yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıklarına da yansıdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yatırımcının tercihi borsa ve TL oldu! Döviz düştü mevduat ve hisse fırladı

Hisse senetlerinin varlıklar içindeki payı son 1 yılda yüzde 30'a yakın arttı. Hisse senetlerinin değerindeki yükseliş 1 yıllık enflasyonun çok üstüne çıkarken, yatırımcıların aynı zamanda mevduatta da dövizden çıkıp hızla TL'ye geçtiği gözlendi.

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Yatırımcının tercihi borsa ve TL oldu! Döviz düştü mevduat ve hisse fırladı

1 YILDA % 108 BÜYÜME
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan verilere göre, yerli yatırımcıların 2022'nin ekim ayında 1 trilyon 337 milyar lira, 2022 sonunda ise 1 trilyon 836 milyar lira olan hisse senedi varlıkları, bu yılın ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 788 milyar liraya çıktı. Pay senedi varlıklarının, 1 trilyon 540 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 1 trilyon 248 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait bulunuyor.

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Yatırımcının tercihi borsa ve TL oldu! Döviz düştü mevduat ve hisse fırladı

Hisse senedi varlıklarında 1 yıllık büyüme yüzde 108.5 ile aynı dönemde yüzde 61.36 olan yıllık TÜFE'nin üzerinde gerçekleşti. Hisse senedi varlıklarında 10 aylık artış ise yüzde 52 ile aynı dönemde yüzde 55 olan enflasyonun altında kaldı. Hisse senetlerinin finansal varlıklar içerisindeki payı ise 1 yılda yüzde 10'dan 13'e ulaştı.

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Yatırımcının tercihi borsa ve TL oldu! Döviz düştü mevduat ve hisse fırladı

YATIRIMCI SAYISI KATLANDI
Reel getiri arayışı ve halka arzların etkisiyle yerli yatırımcıların pay senedi piyasasına olan ilgisi bu yılın ilk 10 ayında rekor düzeyde arttı. 2022 yılı sonunda 3 milyon 784 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, 10 ayda 4 milyon 772 bin (yüzde 126.1) artarak, 2023 yılı Ekim ayı sonunda 8 milyon 556 bine çıktı.