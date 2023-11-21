Yatırımcının tercihi borsa ve TL oldu! Döviz düştü mevduat ve hisse fırladı

1 YILDA % 108 BÜYÜME

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan verilere göre, yerli yatırımcıların 2022'nin ekim ayında 1 trilyon 337 milyar lira, 2022 sonunda ise 1 trilyon 836 milyar lira olan hisse senedi varlıkları, bu yılın ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 788 milyar liraya çıktı. Pay senedi varlıklarının, 1 trilyon 540 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 1 trilyon 248 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait bulunuyor.